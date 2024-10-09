Cloudflare CASB로 ChatGPT, Claude, Gemini 보안 스캔하기
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...계속 읽기 »
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...계속 읽기 »
2025-08-26
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다....
2025-08-25
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요....