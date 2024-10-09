2025년 4분기 DDoS 위협 보고서: 기록적인 31.4Tbps 공격으로 거대한 DDoS 공세의 한 해를 마무리하다
2026-02-05
2025년, DDoS 공격 건수는 두 배 이상 증가했습니다. 대규모 볼류메트릭 공격이 700% 급증한 네트워크 계층이 특히 위협을 받고 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-05
2025년, DDoS 공격 건수는 두 배 이상 증가했습니다. 대규모 볼류메트릭 공격이 700% 급증한 네트워크 계층이 특히 위협을 받고 있습니다....계속 읽기 »
2025-12-03
Cloudflare DDoS 위협 보고서 제23호에 오신 것을 환영합니다. 이 보고서는 Cloudflare 네트워크의 데이터를 기반으로 분산 서비스 거부(DDoS) 공격의 진화하는 위협 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이번 호에서는 2025년 3분기에 초점을 맞추고 있습니다....
2025-06-19
2025년 5월 중순, Cloudflare에서는 초당 7.3테라비트(Tbps)라는 역대 최대 규모의 DDoS 공격을 차단했습니다....