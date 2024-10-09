2025년 Cloudflare Radar 연례 검토: AI의 부상, 포스트 퀀텀, 그리고 기록적인 DDoS 공격
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...계속 읽기 »
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...계속 읽기 »
2025-03-10
어떤 생성형 AI 서비스가 더 인기가 있는지, 이 분야에 새로 진입한 업체는 무엇인지, 이러한 서비스의 트래픽이 어떻게 증가했는지, 그 트래픽의 출처는 어디인지 등을 살펴봅니다....
2024-11-20
지난 10년 동안 관찰된 대규모 DDoS 공격과 관련된 지표를 그래프로 나타내면, 급격히 상승하는 기하급수적인 곡선을 나타내나요, 아니면 선형적으로 증가하는 것에 더 가까운가요? Cloudflare의 분석 결과, 증가는 선형적이지 않고 기하급수적으로 이루어지며, 기울기는 메트릭(rps, pps, bps)에 따라 달라집니다. ...
2024-10-02
Cloudflare의 DDoS 방어는 100여 건의 대규모 볼류메트릭 L3/4 DDoS 공격이 한 달 동안 이어진 캠페인의 일환으로, 기록상 최대 공격인 초당 3.8테라비트의 DDoS 공격을 자동으로 성공적으로 감지하고 완화했습니다. ...