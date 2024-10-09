더 커지고 강력해진 DDoS 공격: 지난 10년간 공격 규모의 진화

2024-11-20

지난 10년 동안 관찰된 대규모 DDoS 공격과 관련된 지표를 그래프로 나타내면, 급격히 상승하는 기하급수적인 곡선을 나타내나요, 아니면 선형적으로 증가하는 것에 더 가까운가요? Cloudflare의 분석 결과, 증가는 선형적이지 않고 기하급수적으로 이루어지며, 기울기는 메트릭(rps, pps, bps)에 따라 달라집니다. ...