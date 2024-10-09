위험 인사이트를 실행 가능한 보호로 전환: Cloudflare와 Mastercard를 통한 보안 상태 개선

2026-03-10

Cloudflare는 Mastercard의 RiskRecon 공격면 인텔리전스 기능을 통합하여, 보안 격차를 지속해서 모니터링하고 해소하는 동시에 인터넷에서 열려 있는 사각지대를 제거하는 데 도움을 드립니다. ...