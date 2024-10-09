실행 가능한 인사이트를 위한 보안 개요 대시보드 구축
2026-03-10
Cloudflare의 새로운 보안 개요 대시보드는 압도적인 보안 데이터를 우선순위가 지정된 실행 가능한 인사이트로 변환하여, 취약점에 대한 컨텍스트 인텔리전스를 통해 방어자를 지원합니다. ...계속 읽기 »
2026-03-10
Cloudflare의 새로운 보안 개요 대시보드는 압도적인 보안 데이터를 우선순위가 지정된 실행 가능한 인사이트로 변환하여, 취약점에 대한 컨텍스트 인텔리전스를 통해 방어자를 지원합니다. ...계속 읽기 »
2026-03-10
Cloudflare는 Mastercard의 RiskRecon 공격면 인텔리전스 기능을 통합하여, 보안 격차를 지속해서 모니터링하고 해소하는 동시에 인터넷에서 열려 있는 사각지대를 제거하는 데 도움을 드립니다....
2025-03-18
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...