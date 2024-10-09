Matt Carey

코드 모드: 에이전트에 1,000개의 토큰으로 전체 API 제공

2026-02-20

Cloudflare API에는 2,500개 이상의 엔드포인트가 있습니다. 각 도구와 도구를 MCP 도구로 노출하면 2백만 개 이상의 토큰이 소비됩니다. 코드 모드를 통해 우리는 이 모든 것을 두 개의 도구와 약 1,000개의 컨텍스트 토큰으로 압축했습니다. ...