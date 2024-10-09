Matt Carey

Artifacts: Git과 호환되는 버전 관리 스토리지
2026-04-16
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...
2026-04-16
에이전트, 개발자, 자동화를 위한 코드와 데이터의 보금자리를 마련하세요. Artifacts를 새롭게 출시했습니다. 에이전트를 위해 구축된 Git 호환 버전 관리 스토리지입니다. 수천만 개의 리포지토리를 생성하고, 어떤 원격 위치에서도 포크하며, 모든 Git 클라이언트에 URL을 전달할 수 있습니다. ...
2026-04-14
Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...
2026-02-20
Cloudflare API에는 2,500개 이상의 엔드포인트가 있습니다. 각 도구와 도구를 MCP 도구로 노출하면 2백만 개 이상의 토큰이 소비됩니다. 코드 모드를 통해 우리는 이 모든 것을 두 개의 도구와 약 1,000개의 컨텍스트 토큰으로 압축했습니다....