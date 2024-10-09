인터넷의 빠른 속도와 보안 유지: 머클 트리 인증서 소개
2025-10-28
Cloudflare는 Chrome으로 실험을 시작하여 성능을 저하시키거나 WebPKI 신뢰 관계를 변경하지 않고도 빠르고 확장 가능하며 양자 준비 Merkle Tree 인증서를 평가하고 있습니다....계속 읽기 »
2025-10-28
Cloudflare는 Chrome으로 실험을 시작하여 성능을 저하시키거나 WebPKI 신뢰 관계를 변경하지 않고도 빠르고 확장 가능하며 양자 준비 Merkle Tree 인증서를 평가하고 있습니다....계속 읽기 »
2024-04-12
Let's Encrypt의 교차 서명 체인이 9월에 만료됩니다. 이 사항은 신뢰 저장소가 오래된 레거시 장치(Android 7.1.1 이전 버전)에 적용됩니다. 이번 변경으로 고객들이 영향을 받지 않도록, Cloudflare에서는 갱신 시 Let's Encrypt 인증서를 다른 CA를 이용하도록 전환할 예정입니다...
2023-09-04
이 블로그에서는 "연결 통합"에 대해 더 면밀하게 살펴보고, 이를 특히 대규모로 관리하는 것에 중점을 두겠습니다...
2023-08-09
오늘부터 Cloudflare의 Advanced Certificate Manager를 사용하는 고객은 도메인 내의 개별 호스트 이름에서 TLS 설정을 구성할 수 있습니다...
2022-03-14
Cloudflare에서는 고객의 인터넷 응용 프로그램을 위해 모든 고객에게 TLS 인증서 프로비저닝 기능을 무료로 제공한다는 사실을 자랑스럽게 여기고 있습니다. 현재 우리는 인증서 발급에서 배포와 갱신까지 4,500만 개에 달하는 인증서를 대상으로 인증서 수명주기 관리를 책임지고 있습니다...
2019년 11월 20일
TLS 프로토콜의 최신판인 TLS 1.3 에서 소개된 흥미로운 기능 중에 “왕복 시간 없는 연결 재시작”이라는 기능이 있습니다. 이것은 TLS 핸드셰이크가 완료되기를 기다리지 않고 클라이언트가 HTTP 요청과 같은 어플리케이션 데이터를 보내기 시작할 수 있는 동작 모드이고 새 연결을 만들 때 드는 지연 시간을 줄일 수 있습니다....
2018년 9월 24일
오늘 우리는 인터넷 사용자의 사생활 보호를 높여주는 TLS 1.3 프로토콜의 확장인 암호화된 SNI 지원을 발표합니다....