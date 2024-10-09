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Cloudflare 블로그

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TLS

Cloudflare의 고객이 Let's Encrypt 인증서 체인 변경으로 영향을 받지 않도록 하는 방법

2024-04-12

보안애플리케이션 서비스TLSSSLCertificate Authority (KO)자세히 보기

Let's Encrypt의 교차 서명 체인이 9월에 만료됩니다. 이 사항은 신뢰 저장소가 오래된 레거시 장치(Android 7.1.1 이전 버전)에 적용됩니다. 이번 변경으로 고객들이 영향을 받지 않도록, Cloudflare에서는 갱신 시 Let's Encrypt 인증서를 다른 CA를 이용하도록 전환할 예정입니다...

소개: 백업 인증서

2022-03-14

Security WeekTLSSSL제품 뉴스

Cloudflare에서는 고객의 인터넷 응용 프로그램을 위해 모든 고객에게 TLS 인증서 프로비저닝 기능을 무료로 제공한다는 사실을 자랑스럽게 여기고 있습니다. 현재 우리는 인증서 발급에서 배포와 갱신까지 4,500만 개에 달하는 인증서를 대상으로 인증서 수명주기 관리를 책임지고 있습니다...

더 많은 게시물

2019년 11월 20일

QUIC 0-RTT 재시작으로 더 빨리 연결하기

TLS 프로토콜의 최신판인 TLS 1.3 에서 소개된 흥미로운 기능 중에 “왕복 시간 없는 연결 재시작”이라는 기능이 있습니다. 이것은 TLS 핸드셰이크가 완료되기를 기다리지 않고 클라이언트가 HTTP 요청과 같은 어플리케이션 데이터를 보내기 시작할 수 있는 동작 모드이고 새 연결을 만들 때 드는 지연 시간을 줄일 수 있습니다....

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