2025년 Cloudflare Radar 연례 검토: AI의 부상, 포스트 퀀텀, 그리고 기록적인 DDoS 공격
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...계속 읽기 »
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...계속 읽기 »
2023-12-12
2023 Cloudflare Radar 연례 검토는 Cloudflare 네트워크의 데이터를 기반으로 다양한 트래픽, 연결, 속도 지표에 걸쳐 전 세계 및 국가/지역 수준에서 한 해 동안 관찰된 인터넷 추세와 패턴을 검토하는 네 번째 연례 검토입니다....
2022-12-22
여러분이 지난 한 해 인터넷에 어떤 변화가 있었는지 알아볼 수 있도록 대화형 차트, 그래프, 지도가 포함된 Cloudflare Radar 2022년 연례 검토를 소개하게 되어 기쁩니다...
2021-12-23
2021년에도 우리는 코로나19 팬데믹의 영향을 계속 받았으며 인터넷 트래픽에도 그 영향을 받았습니다. 학습 환경과 운동 환경은 다시 이전에 가까운 일상으로 돌아가기 시작했을 수 있지만(국가에 따라 다름), 거의 2...
2021-12-20
세월이 흘러 인터넷 트래픽이 계속해서 증가하고 있습니다. 적어도 지금까지 그래왔고 팬데믹의 영향도 받았습니다. 웹 사이트, IoT 장치, 모바일 앱 등의 인터넷 응용 프로그램은 사용자 유입 여부에 따라 1년 내내 계속해서 진화합니다...