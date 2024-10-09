Cloudflare Radar 2021년 연례 검토

2021-12-23

2021년에도 우리는 코로나19 팬데믹의 영향을 계속 받았으며 인터넷 트래픽에도 그 영향을 받았습니다. 학습 환경과 운동 환경은 다시 이전에 가까운 일상으로 돌아가기 시작했을 수 있지만(국가에 따라 다름), 거의 2 ...