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기존의 암호화가 위협받고 있습니다. Cloudflare Zero Trust로 포스트 퀀텀 암호화로 업그레이드

2025-03-17

Security Week포스트 퀀텀Zero TrustCloudflare GatewayCloudflare Access클라이언트리스Cloudflare Tunnel암호화연구

이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....

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2022년 3월 25일

말도 안 되게 사용하기 쉬운 터널

오늘, Zero Trust 대시보드에서 직접 터널과 해당 구성을 원격으로 생성, 배포 및 관리할 수 있는 새로운 솔루션의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 15분 이내에 직원에게 Zero Trust 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다...

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