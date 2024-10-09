Workers VPC 서비스가 전 세계 어디에서나 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법
2025-11-05
Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-11-05
Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-03-17
이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....
2024-03-20
Zero Trust 관리자는 오늘부터 간소화된 무제한 연결을 제공하는 새로운 WARP Connector를 배포할 수 있습니다...
2023-09-08
부하 분산 솔루션에 새로 추가된 Local Traffic Management(LTM)가 Zero Trust 와 긴밀하게 통합된 것을 발표하게 되어 정말 기쁩니다!...
2022-06-22
사설 네트워크 내에서 정확히 누가 어떤 부분에 액세스하는지 알 수 있으니 마음을 놓으십시오. 사설 네트워크 검색 소개...
2022년 3월 25일
오늘, Zero Trust 대시보드에서 직접 터널과 해당 구성을 원격으로 생성, 배포 및 관리할 수 있는 새로운 솔루션의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 15분 이내에 직원에게 Zero Trust 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다...