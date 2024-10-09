4.2Tbps의 불량 패킷과 그 외 여러 가지: Cloudflare의 3분기 DDoS 보고서

2024-10-23

DDoS 공격 횟수는 2024년 3분기에 급증했습니다. Cloudflare에서는 약 600만 건의 DDoS 공격을 완화했으며, 이는 전 분기 대비 49%, 전년 대비 55% 증가한 수치입니다. ...