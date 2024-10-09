2025년 4분기 DDoS 위협 보고서: 기록적인 31.4Tbps 공격으로 거대한 DDoS 공세의 한 해를 마무리하다
2026-02-05
2025년, DDoS 공격 건수는 두 배 이상 증가했습니다. 대규모 볼류메트릭 공격이 700% 급증한 네트워크 계층이 특히 위협을 받고 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-05
2025년, DDoS 공격 건수는 두 배 이상 증가했습니다. 대규모 볼류메트릭 공격이 700% 급증한 네트워크 계층이 특히 위협을 받고 있습니다....계속 읽기 »
2024-10-23
DDoS 공격 횟수는 2024년 3분기에 급증했습니다. Cloudflare에서는 약 600만 건의 DDoS 공격을 완화했으며, 이는 전 분기 대비 49%, 전년 대비 55% 증가한 수치입니다....
2024-03-07
Cloudflare는 가장 정교한 DNS 기반 DDoS 공격으로부터 보호하도록 설계된 강력한 방어 메커니즘인 Advanced DNS Protection 시스템 도입한 것을 자랑스럽게 생각합니다...