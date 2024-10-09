Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...

Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...

전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다. ...

이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. ...

Cloudflare는 모든 중 공급자 가장 많은 테스트 시나리오의 42%에서 가장 빠른 보안 웹 게이트웨이입니다. Cloudflare는 ZTNA의 경우 Zscaler보다 46%, Netskope보다 56%, Palo Alto보다 10% 더 빠르며, RBI 시나리오의 경우 Zscaler보다 64% 더 빠릅니다 ...