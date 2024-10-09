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Cloudflare Gateway

MCP 채택 확대: 보다 간편하고 안전하며 경제적인 기업용 MCP 배포를 위한 Cloudflarer의 참조 아키텍처

2026-04-14

AI보안Cloudflare OneCloudflare Workers개발자개발자 플랫폼MCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...

기존의 암호화가 위협받고 있습니다. Cloudflare Zero Trust로 포스트 퀀텀 암호화로 업그레이드

2025-03-17

Security Week포스트 퀀텀Zero TrustCloudflare GatewayCloudflare Access클라이언트리스Cloudflare Tunnel암호화연구

이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....

더 많은 게시물

2021년 12월 06일

하드웨어 방화벽을 Cloudflare One으로 교체하세요

오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...

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2020년 1월 07일

Cloudflare for Teams 소개

10년 전, Cloudflare가 만들어졌을 때에도 사람들은 인터넷을 방문하고 있었습니다. 사람들은 그때도 '웹 서핑'에 대해 얘기하고 있었고, iPhone은 등장한 지 2년도 되지 않았습니다. 그러다가 2009년 7월 4일 대규모 DDoS 공격이 미국과 한국의 웹사이트를 대상으로 가해졌습니다....

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