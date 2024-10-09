에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-14
Cloudflare는 Access, AI Gateway, MCP 서버 포털을 사용하여 MCP를 관리하는 Cloudflare의 내부 전략을 공유합니다. 또한 토큰 비용을 절감하고 Cloudflare Gateway에서 섀도우 MCP를 감지하기 위한 새로운 규칙을 추천하기 위해 코드 모드를 출시합니다. ...
2025-11-07
전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다....
2025-03-17
이제 조직에서 Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼을 통해 중요한 기업 네트워크 트래픽을 터널링하여 퀀텀 위협으로부터 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다....
2023-06-21
Cloudflare는 모든 중 공급자 가장 많은 테스트 시나리오의 42%에서 가장 빠른 보안 웹 게이트웨이입니다. Cloudflare는 ZTNA의 경우 Zscaler보다 46%, Netskope보다 56%, Palo Alto보다 10% 더 빠르며, RBI 시나리오의 경우 Zscaler보다 64% 더 빠릅니다...
2023년 2월 03일
이제 관리자는 Gateway 트래픽 송신 정책을 사용하여 어떤 송신 IP를 언제 사용할지 결정할 수 있습니다...
2023년 1월 13일
Gateway DNS를 사용하는 관리형 서비스 공급자의 Cloudflare Zero Trust에 새 기능을 추가합니다...
2022년 6월 24일
오늘, 관리자가 HTTP/3 트래픽에 Zero Trust 검사 정책을 적용할 수 있는 기능을 발표하게 되어 기쁩니다...
2022년 6월 23일
이제 Cloudflare Gateway 고객은 전용 송신 IP를 활용할 수 있으며, 곧 전용 송신 IP 적용 방식을 송신 정책으로 관리할 수 있게 됩니다...
2022년 6월 20일
이제 피싱 캠페인 TTP, 시드 인프라, 위협 모델에 대한 Area 1의 방대한 데이터세트를 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 더불어 DNS, 이메일 또는 웹 트래픽 원점과 관련된 글로벌 인사이트와 통합합니다...
2021년 12월 06일
오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...
2020년 10월 12일
오늘 기업 보안과 네트워킹이라는 어려운 과제를 해결하려는 Cloudflare의 비전, Cloudflare One™을 소개하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에서 네트워크를 실행하고 보안 상태를 유지하세요...
2020년 1월 07일
10년 전, Cloudflare가 만들어졌을 때에도 사람들은 인터넷을 방문하고 있었습니다. 사람들은 그때도 '웹 서핑'에 대해 얘기하고 있었고, iPhone은 등장한 지 2년도 되지 않았습니다. 그러다가 2009년 7월 4일 대규모 DDoS 공격이 미국과 한국의 웹사이트를 대상으로 가해졌습니다....