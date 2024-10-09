Cloudflare로 회사의 예측형 보안 상태를 관리할 수 있는 단일 플랫폼
2025-03-18
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...계속 읽기 »
2025-03-18
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...계속 읽기 »
2024-03-05
Cloudflare는 현재 인프라 전반에 걸쳐 포괄적인 배포를 보장하는 공통 과제를 직접 해결하기 위해 보안 센터의 새로운 기능을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 보안 상태를 최적화할 수 있는 위치와 방법에 대한 정확한 인사이트를 얻어보세요...
2022-03-14
이러한 공격에서 모은 데이터로는 기계 학습 모델을 훈련하고 네트워크 및 응용 프로그램 보안 제품의 효과를 향상하지만, 역사적으로는 직접 쿼리할 수 없었습니다. 이번 주에는 이것을 변경합니다...