Cloudflare Security Center를 사용한 위협 조사

2022-03-14

이러한 공격에서 모은 데이터로는 기계 학습 모델을 훈련하고 네트워크 및 응용 프로그램 보안 제품의 효과를 향상하지만, 역사적으로는 직접 쿼리할 수 없었습니다. 이번 주에는 이것을 변경합니다 ...