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보안 센터에서 보호할 수 없는 자산 보호하기: CISO를 위한 빠른 보기

2024-03-05

Security Week보안 센터보안Security Posture (KO)Insights

Cloudflare는 현재 인프라 전반에 걸쳐 포괄적인 배포를 보장하는 공통 과제를 직접 해결하기 위해 보안 센터의 새로운 기능을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 보안 상태를 최적화할 수 있는 위치와 방법에 대한 정확한 인사이트를 얻어보세요...