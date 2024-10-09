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Cloudflare 블로그

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Network

Workers VPC 서비스가 전 세계 어디에서나 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법

2025-11-05

Cloudflare WorkersWorkers VPCCloudflare TunnelNetwork하이브리드 클라우드보안VPCPrivate Network

Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다....

퍼블릭 클라우드의 보안, 연결, 관리를 간소화하는 Magic Cloud Networking

2024-03-06

Security WeekNetworkAWSEC2 (KO)Google CloudMicrosoft Azure (KO)SASECloudflare OneMulti-Cloud (KO)Zero Trust제품 뉴스Magic WAN클라우드 연결성인수

클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...

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2023년 5월 08일

유럽 네트워크 사용료 제안은 단순히 빅테크 기업과 유럽의 대형 통신 회사 간의 분쟁에서 그치지 않습니다

유럽에서 인터넷의 미래에 영향이 미칠 수 있는 중요한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에서는 인터넷에서 네트워크가 서로 연결되는 방법에 대한 새로운 규정을 검토하고 있습니다....

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정책 및 법률

2020년 8월 24일

HTTP/2 업로드 속도 향상기

Cloudflare는 HTTP/2 클라이언트들이 우리 네트워크에 업로드하는 속도를 향상하였습니다. 이 글에서는 문제를 찾아내는 방법에서 시작하여 이를 수정하고 글로벌 인터넷의 업로드 속도 향상이 되기까지의 과정에 대해 설명하겠습니다. ...

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Network

2020년 4월 30일

DDoS 공격의 진화에 따라 DDoS 보호도 진화해야 합니다

다양한 규모, 기간, 강도의 DDoS 공격이 확산되면서, DDoS 방어는 모든 비즈니스와 조직이 온라인에서 활동하는 데 기본 항목이 됐습니다. 하지만 DDoS 방어 솔루션을 선정할 때 보안 및 위기 관리 기술 전문가는 네트워크 용량, 관리 역량, 글로벌 분포, 경고, 보고, 지원 등 여러 가지 요소를 고려해야 합니다....

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