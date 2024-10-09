바이트코드에서 바이트로: 자동화된 매직 패킷 생성
2026-04-08
Cloudflare는 BPF 바이트코드에 기호 실행과 Z3 정리를 적용하여 맬웨어 트리거 패킷 생성을 자동화하여 분석 시간을 몇 시간에서 몇 초로 단축했습니다....계속 읽기 »
2026-04-08
Cloudflare는 BPF 바이트코드에 기호 실행과 Z3 정리를 적용하여 맬웨어 트리거 패킷 생성을 자동화하여 분석 시간을 몇 시간에서 몇 초로 단축했습니다....계속 읽기 »
2025-11-05
Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다....
2025-10-31
BGP "좀비"는 기본적으로 인터넷의 Default-Free Zone(DFZ)에서 멈춘 경로로, 접두사 철회를 놓치거나 잃어 버렸을 가능성이 있습니다. BGP 좀비가 죽음에서 부활하여 큰 혼란을 가져올 가능성이 더 높은 몇 가지 상황을 살펴보겠습니다. ...
2024-03-06
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...
2023-09-25
인터넷에서 발생할 수 있는 어떤 상황에서도 온라인 연결을 유지하도록 도와주는 Cloudflare 네트워크 팀의 가장 스마트한 멤버를 만나보세요....
2023년 5월 08일
유럽에서 인터넷의 미래에 영향이 미칠 수 있는 중요한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에서는 인터넷에서 네트워크가 서로 연결되는 방법에 대한 새로운 규정을 검토하고 있습니다....
2023년 4월 18일
오늘부터는 네트워크 엔지니어가 아니어도 인터넷이 어떤 용도로 사용되는지 파악할 수 있습니다. Cloudflare에서 어떻게 이를 지원하고 있는지 알려드리겠습니다...
2022년 9월 26일
함께, 더 훌륭하게: 5G 모바일 네트워크 및 Cloudflare 올인원 SASE 플랫폼...
2021년 3월 22일
Magic WAN은 기업 전체 네트워크에 대해 비용 및 운영의 복잡성을 감소시키면서 안전한 고성능의 연결성과 라우팅을 제공합니다...
2020년 8월 24일
Cloudflare는 HTTP/2 클라이언트들이 우리 네트워크에 업로드하는 속도를 향상하였습니다. 이 글에서는 문제를 찾아내는 방법에서 시작하여 이를 수정하고 글로벌 인터넷의 업로드 속도 향상이 되기까지의 과정에 대해 설명하겠습니다. ...
2020년 4월 30일
다양한 규모, 기간, 강도의 DDoS 공격이 확산되면서, DDoS 방어는 모든 비즈니스와 조직이 온라인에서 활동하는 데 기본 항목이 됐습니다. 하지만 DDoS 방어 솔루션을 선정할 때 보안 및 위기 관리 기술 전문가는 네트워크 용량, 관리 역량, 글로벌 분포, 경고, 보고, 지원 등 여러 가지 요소를 고려해야 합니다....