Pingora OSS 배포 시 요청 밀수 취약성 수정

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2025년 12월, Cloudflare는 HTTP/1.x에 대한 신고를 접수했습니다. Pingora가 수신 프록시를 구축하는 데 사용될 때 Pingora 오픈 소스 프레임워크의 요청 밀수 취약점. 오늘 저희는 이러한 취약점이 작동하는 방식과 Pingora 0.8.0 에서 이를 패치한 방법에 대해 논의할 것입니다.

이 취약점은 CVE-2026-2833 , CVE-2026-2835 , and CVE-2026-2836 입니다. 이러한 문제는 Rajat Raghav(xclow3n)가 저희 버그 바운티 프로그램 을 통해 책임감 있게 보고했습니다.

Cloudflare의 CDN 및 고객 트래픽은 영향을 받지 않았습니다. 당사의 조사 결과입니다. Cloudflare 고객은 아무런 조치도 취할 필요가 없으며 영향이 감지되지 않았습니다.

Cloudflare 네트워크의 아키텍처로 인해 이러한 취약점은 악용될 수 없었습니다. Pingora는 Cloudflare의 CDN에서 수신 프록시로 사용되지 않았습니다.

그러나 이러한 문제는 인터넷에 노출된 독립형 Pingora 배포에 영향을 미치며 공격자를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

Pingora 프록시 계층 보안 제어 우회

교차 사용자 하이재킹 공격(세션 또는 자격 증명 도용)을 위해 HTTP 요청/응답을 백엔드와 비동기화

Pingora 프록시 계층 캐시를 포이즈닝하여 공유 백엔드에서 콘텐츠 검색 중

저희는 수정 및 강화된 Pingora 0.8.0 을 출시했습니다. Cloudflare 고객은 영향을 받지 않았지만, Pingora 프레임워크 사용자에게 최대한 빨리 업그레이드할 것을 강력히 권고합니다.

취약점은 무엇이었나요?

해당 보고서에서는 비동기식 공격을 일으킬 수 있는 몇 가지 HTTP/1 공격 페이로드를 설명했습니다. 이러한 요청으로 인해 프록시와 백엔드가 요청 본문의 끝점이 어디인지에 대해 의견 불일치가 발생하여 두 번째 요청이 프록시 계층 검사를 통과한 후 “밀입”될 수 있습니다. 연구원은 기본적인 Pingora 리버스 프록시가 요청 본문 길이를 잘못 해석하고 해당 요청을 Node/Express 또는 uvicorn과 같은 서버 백엔드로 전달하는 방법을 검증하기 위해 개념 증명을 제공했습니다.

보고서를 받은 즉시 Cloudflare 엔지니어링팀은 해당 기자가 확인한 바와 같이 Cloudflare CDN 자체는 취약하지 않음을 즉시 조사하여 확인했습니다. 그러나 팀은 Pingora가 공유 백엔드에 대한 수신 프록시 역할을 할 때 취약점이 존재한다는 점도 확인했습니다.

설계상 Pingora 프레임워크는 레거시 HTTP 스택을 사용하는 고객에 대해 이러한 종류의 트래픽을 허용해야 하므로 RFC를 엄격하게 준수하지 않는 에지 케이스 HTTP 요청 또는 응답을 허용합니다 . 그러나 이러한 관대함은 Cloudflare 자체가 취약점에 노출되는 것을 방지하는 데는 한계가 있습니다.

이 경우 Pingora는 HTTP/1 스택 내 요청 본문에 대한 RFC를 준수하지 않는 해석으로 인해 이러한 비동기식 공격이 존재할 수 있었습니다. Cloudflare 내의 Pingora 배포는 수신 트래픽에 직접 노출되지 않으며, 저희는 Pingora 서비스에 도착하는 프로덕션 트래픽은 이러한 오해의 대상이 되지 않는다는 것을 발견했습니다. 따라서 이 공격은 2025년 5월에 공개된 이전의 Pingora 밀수 취약점 과 달리 Cloudflare 트래픽 자체에서는 악용될 수 없었습니다.

공격 페이로드가 작동한 방식을 사례별로 설명하겠습니다.

1. 101 핸드셰이크 없는 조기 업그레이드

첫 번째 보고서에서는 Upgrade 헤더 값을 포함한 요청이 백엔드가 업그레이드를 수락하기 전에 Pingora가 즉시 HTTP 연결의 후속 바이트를 통과하게 만드는 것으로 나타났습니다( 101 Switching Protocols 반환). 따라서 공격자는 업그레이드 요청 후 두 번째 HTTP 요청을 동일한 연결에서 파이프라인핑할 수 있습니다.

GET / HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: foo GET /admin HTTP/1.1 Host: example.com

Pingora는 초기 요청만 구문 분석한 다음 버퍼링된 나머지 바이트를 "업그레이드된" 스트림으로 처리하고 Upgrade 헤더로 인해 "통과" 모드에서 백엔드에 직접 전달합니다( 응답이 수신될 때까지 ).

이는 RFC 9110 에 따른 HTTP/1.1 업그레이드 프로세스의 의도된 방식이 전혀 아닙니다. 후속 바이트는 101 Switching Protocols 헤더를 수신한 경우에만 업그레이드된 스트림의 일부로 해석되어야 하며, 대신 200 OK 응답을 수신한 경우에도 후속 바이트는 HTTP로 계속 해석되어야 합니다.

공격자가 업그레이드 요청을 보낸 다음 부분 HTTP 요청을 파이프라인으로 연결하면 비동기화 공격이 발생할 수 있습니다. Pingora는 백엔드 서버가 200으로 업그레이드를 거부하더라도 두 가지 모두를 동일한 업그레이드된 요청으로 잘못 해석합니다.

101이 아닌 응답을 수신한 Pingora 배포에서는 부적절한 통과를 통해 두 번째 부분 HTTP 요청을 Pingora 사용자 정의 ACL 처리 또는 WAF 로직을 우회하여 업스트림으로 있는 그대로 전달할 수 있으며, 업스트림과의 연결을 오염시켜 다른 사용자의 후속 요청이 /admin 응답을 부적절하게 수신할 수 있도록 할 수 있습니다.

공격 악의적인 페이로드 이후, Pingora와 백엔드 서버는 이제 "동기화 해제"되었습니다. 백엔드 서버는 Pingora가 전달한 나머지 부분적 /attack 요청 헤더가 완료되었다고 생각할 때까지 기다립니다. Pingora가 다른 사용자의 요청을 전달하면 백엔드 서버의 관점에서 두 헤더가 결합되므로 공격자가 다른 사용자의 응답을 포이즈닝 한 것입니다.

그 이후로 업스트림이 101 Switching Protocols 로 응답한 후에만 후속 바이트의 해석을 전환하도록 Pingora를 패치 했습니다.

Cloudflare가 영향을 받지 않았음 을 확인한 이유는 두 가지입니다.

수신 CDN 프록시는 이와 같이 부적절한 동작을 하지 않습니다. Cloudflare 내부 Pingora 서비스에 대한 클라이언트는 HTTP/1 요청을 파이프라인 하려고 시도하지 않습니다. 또한 이러한 클라이언트와 직접 통신하는 Pingora 서비스는 Connection: close 헤더를 삽입하여 이러한 Upgrade 요청에 대한 Keep-alive를 비활성화합니다. 이렇게 하면 동일한 연결을 통해 전송될 수 있는(그리고 이후에 몰래 전송될 수 있는) 추가 요청이 방지됩니다.

또한 이 기자는 보이는 것과 같이 보다 고전적인 “CL.TE” 비동기화 유형 공격을 시연했는데, Pingora 프록시는 Content-Length를 프레이밍으로 사용하고 백엔드가 Transfer-Encoding을 프레이밍으로 사용하는 방식이었습니다.

GET / HTTP/1.0 Host: example.com Connection: keep-alive Transfer-Encoding: identity, chunked Content-Length: 29 0 GET /admin HTTP/1.1 X:

기자의 예시에서 Pingora는 첫 번째 GET / 요청 헤더 뒤의 모든 후속 바이트를 해당 요청 본문의 일부로 처리했지만, node.js 백엔드 서버는 본문을 청크로 해석하고 길이가 0인 청크에서 끝나는 것으로 해석합니다. 실제로는 다음과 같은 몇 가지 작업이 있습니다.

Pingora의 청크 분할 인코딩 인식은 Transfer-Encoding이 “ 청크 ”되었는지만 확인하는것은 아주 맨손이었고, 하나의 인코딩 또는 Transfer-Encoding 헤더만 있을 수 있다고 가정했습니다. 그러나 RFC는 청크 분할 프레임을 적용하려면 최종 인코딩을 청크해야 한다고 요구할 뿐입니다 . 따라서 RFC에 따라 이 요청에는 청크 메시지 본문이 있어야 합니다(HTTP/1.0 — 이에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요). Pingora는 실제로 Content-Length 를 사용하지도 않았습니다(Transfer-Encoding이 Content-Length를 재정의했기 때문입니다. RFC에 따름 ). 인식할 수 없는 Transfer-Encoding과 HTTP/1.0 버전에서는 요청 본문이 대신 닫힘 구분 기호로 처리되었습니다 (즉, 응답 본문의 끝은 기본 전송 연결이 닫힐 때 표시됩니다). 프레이밍 헤더가 없으면 HTTP/1.0에서도 동일한 오해가 유발됩니다. 응답 본문은 가깝게 구분할 수 있지만, 요청 본문은 절대 가깝게 구분할 수 없습니다. 실제로, 이러한 설명은 이제 RFC 9112 에 별도의 참고 사항으로 명시되어 있습니다. HTTP/1.0입니다. 전송 인코딩을 정의하지 않은 요청에 대해 RFC에서는 Transfer-Encoding을 포함하는 HTTP/1.0 요청이 “프레임에 결함이 있는 것처럼 메시지를 처리하고” 연결을 닫을 것을 의무화하고 있습니다. nginx 및 Hyper와 같은 파서는 모호한 프레이밍을 피하기 위해 이러한 요청을 거부합니다.

공격자가 부분 HTTP 요청 헤더를 HTTP/1.0 + Transfer-Encoding 요청이 있으면, Pingora는 해당 부분 헤더를 별개의 요청이 아닌 동일한 요청의 일부로 잘못 해석합니다. 이렇게 하면 성급한 업그레이드 예시에서 설명한 것과 동일한 종류의 비동기화 공격이 가능합니다.

이는 특히 응답 메시지 프레임과 요청 메시지 프레임 측면에서 RFC를 더 근본적으로 잘못 해석했음을 의미합니다. 이후 부적절한 다중 Transfer-Encoding 파싱 을 수정하고, HTTP 요청 본문이 종료된 것으로 간주되지 않도록 요청 길이 가이드라인을 엄격하게 준수하며, 잘못된 Content-Length 및 HTTP/1.0 + Transfer-Encoding 요청 메시지를 거부했습니다. Cloudflare가 추가한 보호 기능으로는 현재 HTTP 프록시 로직이 CONNECT 업그레이드 프록시 설정 목적상 CONNECT를 특별하게 처리하지 않기 때문에 기본적으로 거부하는 CONNECT 요청이 포함되며, 이러한 요청에는 특별한 메시지 프레임 규칙 이 있습니다. (수신 CONNECT 요청은 Cloudflare CDN에 의해 거부됩니다 .)

내부적으로 서비스를 조사하고 계측한 결과, 잘못 해석되어 Pingora 서비스에 도착하는 요청은 발견되지 않았습니다. 우리는 CDN의 다운스트림 프록시 계층이 HTTP/1.1로만 전달하고, 유효하지 않은 Content-Length와 같은 모호한 프레이밍을 거부하며, 청크 요청에 대해 단일 Transfer-Encoding: chunked 헤더만 전달한다는 사실을 발견했습니다.

3. 캐시 키 구성

연구원은 또한 기본 CacheKey 생성과 관련된 다른 캐시 중독 취약점 1건을 보고했습니다. 순진한 기본 구현 은 (호스트 헤더 또는 업스트림 서버 HTTP 체계와 같은 다른 요소 없이) URI 경로만을 고려했으며, 이는 동일한 HTTP 경로를 사용하는 여러 호스트가 서로 충돌하여 서로의 캐시에 감염될 수 있음을 의미했습니다.

이는 기본 CacheKey 구현을 사용하기로 선택한 알파 프록시 캐싱 기능 사용자에게 영향을 미칩니다. 이후 HTTP 스킴 + 호스트 + URI 같은 것을 사용하는 것이 많은 애플리케이션에서 합리적이지만, 사용자가 직접 캐시 키를 구성할 때는 주의하기를 원했기 때문에 해당 기본값을 제거했습니다 . 예를 들어 프록시 로직이 업스트림 요청에 따라 URI나 메서드를 조건부로 조정하는 경우 포이즈닝을 방지하기 위해 해당 로직도 캐시 키 스킴에 반영해야 합니다.

내부적으로 Cloudflare의 기본 캐시 키는 캐시 키 악성 침입을 방지하기 위해 다양한 요소를 사용하며, 이전에 제공된 기본값을 절대 사용하지 않습니다.

권장 사항

Pingora를 프록시로 사용하는 경우 최대한 빨리 Pingora 0.8.0 으로 업그레이드하세요.

이 취약점이 Pingora 사용자들에게 영향을 미쳤을 수 있는 부분에 대해 사과드립니다. Pingora가 Cloudflare를 넘어 핵심 인터넷 인프라로 자리를 차지함에 따라 프레임워크가 기본적으로 엄격한 RFC 준수를 사용하도록 장려하는 것이 중요하다고 생각하며 Cloudflare는 계속 이러한 노력을 기울일 것입니다. 이 프레임워크의 극소수의 사용자만 Cloudflare와 동일한 '와일드 인터넷'을 다루어야 합니다. Cloudflare의 의도는 최신 RFC 표준을 기본적으로 더 엄격하게 준수하여 Pingora 사용자의 보안을 강화하고 인터넷 전체가 모범 사례로 나아가는 것입니다.

공개 및 대응 타임라인

- 2025년 12월 2일: 버그 바운티를 통해 업그레이드 기반 밀수가 보고되었습니다.

- 2026년 1월 13일: Transfer-Encoding/HTTP/1.0 구문 분석 문제가 보고됨.

- 2026-01-18: 기본 캐시 키 생성 문제가 보고됨.

- 2026년 1월 29일~2026년 2월 13일: 기자의 검증을 거친 수정 사항. 추가 RFC 규정 준수 검사를 위한 작업이 계속 진행 중입니다.

- 2026-02-25: 캐시 키 기본 제거 및 리서치 도구의 추가 RFC 검사를 확인.

- 2026년 3월 2일: Pingora 0.8.0 릴리스.

- 2026-03-04: CVE 권고 사항 게시됨.

감사의 말

Cloudflare의 버그 바운티 프로그램을 통해 보고서, 자세한 복제, 수정 사항을 확인해 준 Rajat Raghav(xclow3n)에게 감사드립니다. 자세한 내용은 연구원의 해당 블로그 게시물 을 참조하시기 바랍니다.

또한 Pingora 오픈 소스 커뮤니티의 적극적인 참여, 문제 보고서, 프레임워크에 대한 기여에 진심으로 감사드립니다. 여러분은 더 나은 인터넷을 구축하는 데 진정으로 도움이 됩니다.