Cloudflare CASB로 ChatGPT, Claude, Gemini 보안 스캔하기
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...계속 읽기 »
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...계속 읽기 »
2025-08-25
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요....
2025-03-18
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...