Thomas Gauvin

모두를 위한 안전한 사설 네트워킹: 사용자, 노드, 에이전트, Workers — Cloudflare Mesh 소개
2026-04-14
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...
Senior Product Manager
2026-04-14
Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...
2025-11-05
Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다....
2025-04-11
Cloudflare에서는 Workers VPC를 발표합니다. 이는 Cloudflare Workers에 배포된 애플리케이션이 기존 클라우드 인프라에 연결할 수 있도록 지원하는 전역 사설 네트워크입니다. ...