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Thomas Gauvin

Thomas Gauvin

Senior Product Manager

https://thomasgauvin.com/

모두를 위한 안전한 사설 네트워킹: 사용자, 노드, 에이전트, Workers — Cloudflare Mesh 소개

2026-04-14

Agents Week개발자개발자 플랫폼Workers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Mesh는 사용자, 노드, 자율 AI 에이전트에게 안전한 프라이빗 네트워크 액세스를 제공합니다. 이제 개발자는 Workers VPC와 통합하여 수동 터널 없이 에이전트에게 프라이빗 데이터베이스 및 API에 대한 지정된 범위의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. ...

Workers VPC 서비스가 전 세계 어디에서나 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법

2025-11-05

Cloudflare WorkersWorkers VPCCloudflare TunnelNetwork하이브리드 클라우드보안VPCPrivate Network

Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다....