Workers VPC 서비스가 전 세계 어디에서나 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법

2025-11-05

Workers VPC 서비스가 오늘 오픈 베타 버전을 시작합니다. 저희는 Workers VPC가 클라우드 네트워킹의 복잡성을 제거하면서 Cloudflare의 전역 네트워크를 사용하여 전 세계에 배포된 Workers를 지역 사설 네트워크에 연결하는 방법을 살펴봅니다. ...