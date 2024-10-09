聚焦 Zero Trust：我们的速度是最快的，请看真凭实据

2023-06-21

在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64% ...