利用专用 IP 和 Cloudflare Tunnel 提升负载平衡：实现高效流量分配的安全途径
2023-09-08
我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！...继续阅读 »
2023-09-08
我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！...继续阅读 »
2022-08-02
今天，我们很高兴地宣布为我们的负载平衡器推出大家盼望已久的功能 – 加权池...
2021-01-22
世界各地的政府部门和医疗机构都在艰难应对史上最困难的后勤挑战之一：公平有效地分发 COVID-19 疫苗。...
2021-01-22
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 等候室上线！该服务将首先通过名为 Project Fair Shot 的新计划提供给指定客户，旨在解决因 COVID-19 疫苗接种需求爆增而造成预约登记网站瘫痪的问题。...
2019-06-02
你想在Cloudflare的大厅里开始一场激烈的争论吗，那就试着把我们描述成一个“CDN”吧。CDN通常不提供负载平衡，它们不允许部署无服务器的应用程序，当然它们也不会安装到您的手机上。这种混乱的代价之一是，许多人没有意识到Cloudflare可以为那些希望在多个公共云中操作，或者希望同时在云和自己的硬件上操作的人所做的一切。...