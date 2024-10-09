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Load Balancing

多（云）Cloud... flare

2019-06-02

无服务器Cloudflare WorkersLoad BalancingCloudflare Access速度和可靠性Cloudflare Tunnel开发人员开发人员平台

你想在Cloudflare的大厅里开始一场激烈的争论吗，那就试着把我们描述成一个“CDN”吧。CDN通常不提供负载平衡，它们不允许部署无服务器的应用程序，当然它们也不会安装到您的手机上。这种混乱的代价之一是，许多人没有意识到Cloudflare可以为那些希望在多个公共云中操作，或者希望同时在云和自己的硬件上操作的人所做的一切。...