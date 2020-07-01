使 WAF 的速度提升 40%

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Cloudflare 的 应用程序防火墙 (WAF) 可以防止针对 Web 应用程序漏洞的恶意攻击。它不断更新以提供针对最新威胁的全面覆盖，同时确保低误报率。

与所有 Cloudflare 安全产品一样，WAF 的设计不会为了安全性而牺牲性能，但总是有改进的空间。

这篇博客文章简要介绍了我们向客户推出的最新性能改进。访问我们的学习中心，了解更多关于 Web 应用程序防火墙 (WAF) 如何工作的信息。

从 PCRE 到 RE2 的过渡

回到 2019 年 7 月，WAF 从使用基于 PCRE 的正则表达式引擎转变为受 RE2 启发的正则表达式引擎，RE2 是基于确定性有限自动机 (DFA) 而不是回溯算法。此更改是由于更新添加了正则表达式而导致的中断，该正则表达式对某些 HTTP 请求进行了大量回溯，导致执行时间呈指数级增长。

迁移完成后，我们在边缘处没有看到 CPU 消耗的可测量差异，但注意到第 95 百分位和第 99 百分位的执行时间异常值下降了，这是我们预期的结果，因为 RE2 保证的执行时间与输入的大小是线性的。

由于 WAF 引擎使用一个线程池，我们还必须实现和调优线程间共享的 regex 缓存，以避免过度的内存消耗（第一个实现使用了惊人的内存）。

这些变化，以及在事后分析博文中概述的其他变化，帮助我们在边缘上提高了可靠性和安全性，并有信心进一步探索性能改进。

但是，虽然我们强调了正则表达式，但它们只是 WAF 引擎的众多功能之一。

匹配阶段

当一个 HTTP 请求到达 WAF 时，它被组织成几个逻辑部分以进行分析：方法、路径、头和主体。这些部分都存储在 Lua 变量中。如果您对 WAF 实现本身的更多细节感兴趣，可以查看这个旧的演示。

在将这些变量与特定的恶意请求签名匹配之前，需要应用一些转换。这些转换的功能范围很广泛，从简单的修改（如小写字符串）到复杂的标记器和解析器，它们试图识别某些恶意有效负载。

由于 WAF 目前使用的是 ModSecurity 语法的变体，规则可能是这样的：

它接受存储在 REQUEST_BODY 变量中的请求体，对其应用 urlDecode() 和小写()函数，然后将结果与正则表达式签名\x00+evil进行比较。

SecRule REQUEST_BODY "@rx /\x00+evil" "drop, t:urlDecode, t:lowercase"

在伪代码中，我们可以表示为：

这反过来会匹配一个请求，它的请求体包含了百分比编码的空字节，后面跟着单词 “evil”，例如：

rx( "/\x00+evil", lowercase( urlDecode( REQUEST_BODY ) ) )

WAF 包含数千条这样的规则，其目标是尽可能快地执行这些规则，以最小化请求所增加的延迟。更困难的是，它需要在几乎每个请求上运行大多数规则。这是因为几乎所有的 HTTP 请求都是无恶意的，并且没有匹配的规则。所以我们必须针对最坏的情况进行优化：执行所有内容!

POST /cms/admin?action=post HTTP/1.1 Host: example.com Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Length: 16 thiSis%2F%00eVil

为了帮助缓解这个问题，对许多规则执行的第一个匹配步骤之一是预过滤。通过检查请求是否包含某些字节或字符串集，我们可能会跳过相当多的表达式。

在前面的例子中，快速检查 NULL 字节（在正则表达式中由\ x00 表示），如果没有找到，我们可以完全跳过该规则：

由于大多数请求不匹配任何规则，而且这些检查执行起来很快，所以总体上我们不会通过添加它们来执行更多的操作。

contains( "\x00", REQUEST_BODY ) and rx( "/\x00+evil", lowercase( urlDecode( REQUEST_BODY ) ) )

还可以使用其他步骤来扫描和组合多个正则表达式，以避免执行规则表达式。和往常一样，做更少的工作通常是使系统更快的最简单的方法。

记忆有关

这就给我们带来了记忆化——缓存函数调用的输出，以便在以后的调用中重用。

假设我们有以下表达式：

在这种情况下,我们可以重用嵌套的函数调用的结果 (1) (4) 他们是相同的。通过保存中间结果我们也能够利用的结果 url_decode(body) 从 (1) 和 (2) 和 (4) 中使用它。有时也可以交换顺序函数应用于提高缓存,尽管在这种情况下,我们会得到不同的结果。

1. rx( "\x00+evil", lowercase( url_decode( body ) ) ) 2. rx( "\x00+EVIL", remove_spaces( url_decode( body ) ) ) 3. rx( "\x00+evil", lowercase( url_decode( headers ) ) ) 4. streq( "\x00evil", lowercase( url_decode( body ) ) )

该系统的简单实现可以是一个散列表，每个条目都以函数名和参数作为键，其输出作为值。

其中一些函数是昂贵的，缓存结果可以显著节省成本。为了给人一种重要性的感觉，我们修改了一个规则，以确保记忆能够发生，它的执行时间减少了大约 95%：

Execution time per rule

WAF 引擎实现了记忆，规则利用了这一点，但总有增加缓存命中的空间。

重写规则和结果

Cloudflare 定期向托管规则集发布更新和新规则。然而，随着规则的增加和新函数的实现，记忆缓存命中率有下降的趋势。

为了改进这一点，我们首先使用一些性能指标来研究需要花费大量时间的规则：

Execution time per rule

有了这些，我们就可以将它们与缓存未命中的数据进行交叉引用（ 输出用 […] 截断 ）：

在确定了 40 多个规则后，我们重新编写了它们，以充分利用记忆的优势，并在可能的情况下添加了预过滤检查。这些变化中的许多并不是很明显，这就是为什么我们也在创建工具来帮助分析师创建更有效的规则。这也有助于确保它们按照团队设置的延迟预算运行。

$ ./parse.py --profile Hit Ratio: ------------- 0.5608 Hot entries: ------------- [urlDecode, replaceComments, REQUEST_URI, REQUEST_HEADERS, ARGS_POST] [urlDecode, REQUEST_URI] [urlDecode, htmlEntityDecode, jsDecode, replaceNulls, removeWhitespace, REQUEST_URI, REQUEST_HEADERS] [urlDecode, lowercase, REQUEST_FILENAME] [urlDecode, REQUEST_FILENAME] [urlDecode, lowercase, replaceComments, compressWhitespace, ARGS, REQUEST_FILENAME] [urlDecode, replaceNulls, removeWhitespace, REQUEST_URI, REQUEST_HEADERS, ARGS_POST] [...] Candidates: ------------- 100152A - replace t:removeWhitespace with t:compressWhitespace,t:removeWhitespace 100214 - replace t:lowercase with (?i) 100215 - replace t:lowercase with (?i) 100300 - consider REQUEST_URI over REQUEST_FILENAME 100137D - invert order of t:replaceNulls,t:lowercase [...]

这一变化导致缓存命中率从 56% 增加到 74% ，这至关重要，其中包括最昂贵的转换。

最重要的是，我们还观察到 WAF 在 Cloudflare 边缘处理和分析 HTTP 请求的平均时间急剧减少了 40%。

WAF Request Processing - Time Average

在第 95 百分位和第 99 百分位也观察到类似的下降。

最后，我们看到 CPU 消耗下降了大约 4.3% 。

下一个步骤

虽然这些年来 Lua WAF 一直很好地服务于我们，但我们目前正在将其移植到使用同样的引擎支持防火墙规则的地方。它基于我们的开源 wirefilter 执行引擎，该引擎使用了 Wireshark® 启发的过滤语法。除了允许更灵活的过滤表达式外，它还提供了更好的性能和安全性。

然而，在迁移到新引擎时，我们在这篇博文中所描述的规则优化并没有丢失，因为这些更改并不特定于当前 Lua 引擎的实现。当我们例行地对防火墙堆栈进行分析、基准测试和复杂的优化时，有时仅仅是相对简单的更改就可以产生惊人的巨大影响。