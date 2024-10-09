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Cloudflare 博客

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David Tuber

David Tuber

Seattle, WA

PM for Network and Availability

如何看待 Zero Trust 性能

2023-06-22

Speed Week

在这篇博客中，我们将讨论为什么端对端性能是最重要的、为什么代理延迟和解密延迟 SLA 等其他方法不足以进行性能评估，以及您如何能够像我们一样衡量您的 Zero Trust 性能...

隆重推出 Cloudflare Network Interconnect

2020-08-04

产品新闻网络Network Interconnect

今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Network Interconnect（CNI）上线运营。CNI 使我们的客户无论身在何处都可以将分支机构和总部直接与 Cloudflare 互连，将 Cloudflare 的全套网络功能引入他们的物理网络边缘。与使用公共互联网连接到 Cloudflare 相比，使用 CNI 进行互连具有安全性、可靠性和性能上的优势...