David Tuber

2026 年 2 月 20 日 Cloudflare 服务中断
2026-02-21
2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。...
2026-02-21
2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。...
2023-09-25
介绍 Cloudflare 网络团队中最聪明的成员，其致力于确保您的在线状态保持不变，无论底层互联网基础设施发生何种情况...
2023-06-22
在这篇博客中，我们将讨论为什么端对端性能是最重要的、为什么代理延迟和解密延迟 SLA 等其他方法不足以进行性能评估，以及您如何能够像我们一样衡量您的 Zero Trust 性能...
2023-06-21
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2023-04-18
从今天起，您无需成为网络工程师也能知道您的互联网在哪些方面表现出色。让我们告诉您我们是怎么做的...
2023-03-17
Cloudflare Access 比 Netskope 快 75%，比 Zscaler 快 50%，并且我们的网络性能在最后一公里网络中比其他服务提供商都快 48%...
2023-01-13
使用 Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud 和 Amazon Web Services 的客户现在可以从他们的私有云实例直接连接到 Cloudflare...
2023-01-09
Cloudflare 的 Zero Trust 体验速度比 Zscaler 快 38-55%。本文介绍为何如此，以及我们如何发现这一点。...
2022-12-15
互联网连接的速度更多在于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...
2022-11-18
Cloudflare 正在建设世界上最快的网络。因为现在是 Developer Week，我们想提供关于 Workers 产品相对于竞争对手的表现以及我们总体网络性能的更新...
2022-10-19
Cloudflare 的 Peering Portal 允许用户使用现有 PeeringDB 凭据登录，并直接从门户请求与 Cloudflare 进行对等互连会话...
2021-12-11
构建企业网络很难。我们想要支持 IT 团队专注于探索和部署顶尖技术，让员工更开心、更富有成效 — 而不用琢磨如何在分部办公大楼三楼增加 100 Mbps 的容量...
2021-12-10
如果我们说，您的 IP 网络能提速 10%，而且只需要联系您的帐户团队就能实现，您会怎么说？...
2021-11-20
两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力...
2020-08-04
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Network Interconnect（CNI）上线运营。CNI 使我们的客户无论身在何处都可以将分支机构和总部直接与 Cloudflare 互连，将 Cloudflare 的全套网络功能引入他们的物理网络边缘。与使用公共互联网连接到 Cloudflare 相比，使用 CNI 进行互连具有安全性、可靠性和性能上的优势...