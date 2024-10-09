Alex Krivit

自动保护：我们如何为 600 万个域名默认升级安全防护，备战量子计算时代
2025-09-24
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
2025-09-24
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
2025-04-01
继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。...
2024-09-25
我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。...
2023-10-25
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...
2023-10-24
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2023-06-19
我们很高兴地宣布，我们正在借助 Cloudflare 网络的强大能力，将 Early Hints 和 Fetch Priorities 自动化。...
2022-11-15
今天，我们非常激动地宣布，Cache Reserve 正式进入公开测试阶段——用户无需再苦苦等待，现在即可对其进行测试，并将其集成至内容交付策略中...
2022-10-03
今天，我们激动万分，宣布很快将为 Cloudflare 安全提供零配置选项。只要发现可以自动升级 Cloudflare 与用户源站之间的安全连接，我们就会这样做...
2021-07-28
今天，我们很高兴地宣布智能边缘重新验证。它旨在确保计算资源在我们的边缘和浏览器之间高效同步。目前，多达 30% 缓存在 Cloudflare 边缘的对象没有重新验证所需的 HTTP 响应标头。这可能会导致不必要的源调用。...
2021-02-18
缓存是一个魔术。 Cloudflare 遍布全球的 200 多个数据中心没有以客户的来源来响应每个请求，而是以在地理位置上接近访问者的缓存的内容进行响应。通过让Cloudflare 响应缓存内容的请求，可以显著提高网页的加载性能，同时降低带宽成本。...
2020-09-17
在整个互联网上，每天都会发生一些糟糕但稀松平常的事情：数以千计的源服务器宕机，导致连接错误和用户访问受阻。Cloudflare的用户每天等待无法访问的源服务器响应错误信息的时间加起来超过了4年半。但访问者并不希望看到错误页面，而是想要看到内容！...
2019-11-04
还记得2016年吗？《精灵宝可梦Go》风靡一时，我们失去了传奇歌手普林斯，在英国和美国都出现了令人惊讶的选举结果。早在2016年，Blackbird Technologies（下简称黑鸟）在专利诉讼领域就已臭名昭著。它是一家小型律师事务所，是十大最活跃的专利流氓之一，在一年内对50多个不同的被告提起了诉讼。...