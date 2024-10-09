Alex Krivit

Jengo Saga项目：Cloudflare如何对抗专利流氓——并最终获胜！

2019-11-04

还记得2016年吗？《精灵宝可梦Go》风靡一时，我们失去了传奇歌手普林斯，在英国和美国都出现了令人惊讶的选举结果。早在2016年，Blackbird Technologies（下简称黑鸟）在专利诉讼领域就已臭名昭著。它是一家小型律师事务所，是十大最活跃的专利流氓之一，在一年内对50多个不同的被告提起了诉讼。 ...