测试您的家庭网络性能

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许多人被迫居家办公，消费者 ISP 的负载随之变重。您可能会问自己：我的 ISP 在流量变大时表现如何？今天，我们向普通大众推出 speed.cloudflare.com，为您提供富有意义的见解来帮助您准确了解网络运行情况。

我们看到了一个大变迁，访问互联网的用户从聚拢于繁忙的写字楼区域变为分散到都市的各处。

尽管市面上有大量测速工具，但无一能给您精确的见解，您无法了解它们如何进行测量以及它们如何映射为实际的性能。借助 speed.cloudflare.com，您可以深入了解正在测量的内容，以及我们如何精确计算网络连接的评分。最重要的是，如果您想自己进行分析，也可以从工具内部轻松下载测量值。

我们也知道您关注隐私。相信您应该知道这一工具生成的结果会有什么境遇。许多其他工具会将数据出售给第三方。Cloudflare 不会出售您的数据。性能数据会收集并匿名化处理，并且受到我们隐私政策条款的约束。这些数据以匿名方式加以使用，以确定如何改进我们的网络，这包括容量方面的改进，也包括帮助我们决定与哪些互联网服务提供商进行合作。

测试包含三个主要组件：下载、上传和延迟测试。它们各自测量网络连接的不同方面。

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对于新手用户，我们会为您进行基本的下载测试。从下载小文件开始，逐步升级为越来越大的文件，直到测试使您的互联网下行链路达到饱和。小文件（从 10KB 开始，然后是 100KB 等）能够很好地代表网站的加载方式，因为网站通常包含许多小文件，如图像、CSS 样式表和 JSON Blob。

对于每种文件大小，我们在表格内显示度量值，以便您深入分析。条形图中的每个点代表一个测量值，细线则表示我们测量的速度范围。稍粗一些的图块表示 25％ 和 75％ 之间的一组测量值。

逐渐升级为更大的文件，我们就能看到真正的最大吞吐量：您真正拥有多少带宽？您可能想知道为什么我们必须逐渐增大文件大小。原因是下载速度起初缓慢（恰如其名，慢启动），然后逐渐变快。如果仅使用小文件，我们将永远无法达到网络提供商支持的最大吞吐量，其值应当接近于 ISP 与您签约时给您报出的互联网速度。

较大文件的最大吞吐量将指示您下载游戏等大文件（GTA V的下载大有将近 100 GB！）时的速度，或者指示您流式传输视频时的最高画质（下载速度较低意味着您必须使用较低的分辨率才能流畅播放）。我们只会将下载文件的大小增加至达到准确测量所需的绝对最小值：不浪费带宽。

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上传与下载相反：我们将数据_从_您的浏览器_发送到_互联网。如今，这一指标在许多居家办公的人中变得更加重要：它直接影响实时视频会议。上传速度更快意味着麦克风和视频馈送可以具有更高的质量，也就是说，人们可以在视频会议上更清楚地看到和听到您。

测量上传速度时采用相同的方式：逐步尝试上传越来越大的文件，直到我们注意到您的连接饱和为止。

速度测量永远不会 100％ 一致，这就是我们重复测量的原因。报告速度的一种简单方法就是只报告我们看到的最快速度。但问题在于，这不能代表您的真实体验：延迟和丢包会不断波动，也就是说，您不能期望一直看到最大的测得性能。

为弥补这一点，我们取测量值的 90％ 或 p90 并报告这个值，而不是测得的绝对最大速度。取 90% 测量值是一个比较准确的表示法，它可以剔除峰值离群值，与您在现实中的速度所能期望的值更加接近。

延迟和抖动

下载和上传是重要的指标，但不能反映互联网连接质量的全貌。许多人发现，利用视频会议软件与工作和朋友互动比以往更多了。尽管速度很重要，但视频对互联网连接的_延迟_也非常敏感。延迟代表的是 IP _数据包_从您的设备传输到互联网上您正在使用的服务并返回的时间。延迟高意味着当您在视频会议上发言时，另一方需要等待较久的时间才会听到您的声音。

不过，延迟只能描绘连接质量的一半面貌。假设您正在与人对话，需要一些延迟后才能听到对方说话。这可能有些恼人，但片刻之后您就会习惯。更糟糕的情况是延迟长短_不断变化_：有时音频几乎同步，有时则延迟几秒钟。您可以想象这会多么频繁地导致两个人同时开口讲话。直接与之相关的是延迟的_稳定_程度，由抖动指标来表示。抖动是在连续延迟测量结果中发现的平均变化。数值较低表示测得的延迟更加一致，意味着您的媒体流在整个会话中具有同样的延迟。

我们将speed.cloudflare.com 设计为尽可能透明：您可以点击任意一个测量值来查看平均值、中位值、最小值和最大值等。如果您有兴趣摆弄这些数值，可以使用下载按钮来获得我们测得的原始结果。

整个 speed.cloudflare.com 后端都在 Workers 上运行，这意味着所有逻辑都完全在Cloudflare 边缘网络和您的浏览器中运行，无需服务器！如果您有兴趣了解基准测试的运作原理，我们已经公开了源代码，您可以随时查看我们的 Github 存储库。

希望您会喜欢这个工具，将它添加到您的网络调试工具集中。我们热爱透明，我们的工具也体现了这一点：您的网络性能不仅仅是一个数值。请试一试，并告诉我们您的想法。