Achiel van der Mandele

Encrypted Client Hello - 隐私的最后一个组成部分
2023-09-29
我们很高兴地宣布为改善互联网上每个人的隐私做出了贡献。Encrypted Client Hello 是一项新标准，可防止网络窥探用户访问的网站，现已在所有 Cloudflare 计划中可用...
2023-09-29
我们很高兴地宣布为改善互联网上每个人的隐私做出了贡献。Encrypted Client Hello 是一项新标准，可防止网络窥探用户访问的网站，现已在所有 Cloudflare 计划中可用...
2023-03-18
Cloudflare 隆重推出一键 ISO 认证区域，这是一种超级简单的方式，允许客户将流量限制在欧盟内部经 ISO 27001 认证的数据中心...
2022-09-22
我们很高兴能将该服务的覆盖范围扩大到这些亚太地区国家，让更多的客户使用 Cloudflare，精确控制 Cloudflare 网络的哪些部分能够执行需要检查流量的 WAF 或机器人管理等高级功能...
2021-12-09
今天，我们非常高兴地发布了 Magic Firewall 的一套更新 ，新增了现代云防火墙必需的安全性和可见性功能。为了改善安全性，我们增加了威胁情报集成和地理位置锁定。为改善可见性，我们在边缘部署包捕获，在数据包到达边缘时接近实时地查看包数据...
2021-03-22
Magic WAN 为您的整个企业网络提供安全、高性能的连接和路由，降低成本和操作复杂性。Magic Firewall 与 Magic WAN 无缝集成，使您能在边缘执行网络防火墙策略，覆盖来自贵组织网络内部任何实体的流量。...
2020-10-17
今天，我们非常高兴地公布我们的Cloudflare Intrusion Detection System 计划，这款新产品将能够监控您的网络，并在怀疑遇到攻击时发出警报。通过与 Cloudflare One 深度集成，...
2020-10-16
今天，我们很高兴地发布 Magic Firewall™，这款通过 Cloudflare 提供的网络级防火墙能够保护您的企业安全。Magic Firewall 为您的远程用户、分支机构、数据中心和云基础结构提供安全保障。...