Achiel van der Mandele

Magic WAN & Magic Firewall：安全网络连接即服务

2021-03-22

Magic WAN 为您的整个企业网络提供安全、高性能的连接和路由，降低成本和操作复杂性。Magic Firewall 与 Magic WAN 无缝集成，使您能在边缘执行网络防火墙策略，覆盖来自贵组织网络内部任何实体的流量。 ...