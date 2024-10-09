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Achiel van der Mandele

Achiel van der Mandele

宣布支持gRPC

2020-10-01

生日周产品新闻gRPC

今天，我们很高兴宣布对代理gRPC提供Beta支持，gRPC是下一代协议，允许您大规模地构建API。借助Cloudflare上的gRPC，您可以轻松获得传统API的安全、可靠性和性能特性。快来Cloudflare控制面板的网络选项卡中注册Beta版gRPC吧。...