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Cloudflare 博客

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Speed Week

使用 Digital Experience Monitoring，了解最终用户的连接和性能状况。目前处于 Beta 版测试阶段。

2023-06-22

Speed Week产品新闻Digital Experience Monitoring

Cloudflare 宣布将推出 Digital Experience Monitoring (DEX) 测试版，这款 Zero Trust 产品旨在提高 IT 和网络团队对最终用户连接和性能问题的可见性。DEX 让管理员能够监测其 WARP 部署，并创建预定义的应用程序测试。它的功能包括实时团队和设备分析、服务器和路由跟踪测试、合成应用程序监测，以及设备状态，实时了解 WARP 部署情况。...

如何看待 Zero Trust 性能

2023-06-22

Speed Week

在这篇博客中，我们将讨论为什么端对端性能是最重要的、为什么代理延迟和解密延迟 SLA 等其他方法不足以进行性能评估，以及您如何能够像我们一样衡量您的 Zero Trust 性能...

更多帖子

2019年5月22日

对HTTP/2性能的NGINX结构增强

我的团队：Cloudflare PROTOCOLS（协议）团队负责终止Cloudflare网络边缘的HTTP流量。我们处理与以下内容相关的特性：TCP、QUIC、TLS和安全证书管理、HTTP/1和HTTP/2。在第一季度，我们负责实现Cloudflare在速度周期间发布的增强型HTTP/2优先级产品。...

Speed Week
速度和可靠性
NGINX
HTTP2

2019年5月13日

Argo和Cloudflare全球私人骨干网

欢迎来到速度周！本周的每一天，我们都将讨论Cloudflare正在做的让每个人都能更快地上网的一些事情。 Cloudflare在75个国家的180个城市（直至19年9月11日，这一数字已经增长为90多个国家的193个城市）建立了庞大的数据中心网络。人们想到Cloudflare的一个点就是，它是一个全球系统，可以安全快速且可靠地将数据从地球上的任意点A传到任意点B。...

Argo Smart Routing
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