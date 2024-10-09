Speed Week 2023 回顾
2023-06-26
回顾 Speed Week 2023 期间发布的所有公告...继续阅读 »
2023-06-26
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2023-06-23
今天，我们将增强对 Brotli 压缩的支持，支持对 Web 内容进行端到端的 Brotli 压缩。压缩在传输过程中减少字节方面发挥着重要作用，以确保更快的下载速度和丝滑顺畅的浏览体验...
2023-06-23
将域转移到一家新的注册服务机构不是一项日常事务，此流程中的任何一个步骤出错，都可能导致停机和服务中断。我们建立了一份域转移检查清单，助您快速安全地将域转移到 Cloudflare...
2023-06-22
Cloudflare 宣布将推出 Digital Experience Monitoring (DEX) 测试版，这款 Zero Trust 产品旨在提高 IT 和网络团队对最终用户连接和性能问题的可见性。DEX 让管理员能够监测其 WARP 部署，并创建预定义的应用程序测试。它的功能包括实时团队和设备分析、服务器和路由跟踪测试、合成应用程序监测，以及设备状态，实时了解 WARP 部署情况。...
2023-06-22
在这篇博客中，我们将讨论为什么端对端性能是最重要的、为什么代理延迟和解密延迟 SLA 等其他方法不足以进行性能评估，以及您如何能够像我们一样衡量您的 Zero Trust 性能...
2023年6月21日
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2023年6月20日
今天，我们很高兴地推出 Cloudflare Observatory，这是我们新的增强版 Speed Tab。Cloudflare 客户现在可以使用一套强大的工具，简化性能监控并提供增强的产品建议...
2023年6月19日
我们很高兴地宣布，我们正在借助 Cloudflare 网络的强大能力，将 Early Hints 和 Fetch Priorities 自动化。...
2023年6月18日
Cloudflare 正在证明我们的产品是最快的。我们也在让用户尽可能轻松地达到同样的速度。...
2021年9月13日
今天， Workers 速度比三年前提高了 30%（P90）。而且其速度比 Lambda@Edge 快 210%，比 Lambda 快 298%。...
2019年5月22日
我的团队：Cloudflare PROTOCOLS（协议）团队负责终止Cloudflare网络边缘的HTTP流量。我们处理与以下内容相关的特性：TCP、QUIC、TLS和安全证书管理、HTTP/1和HTTP/2。在第一季度，我们负责实现Cloudflare在速度周期间发布的增强型HTTP/2优先级产品。...
2019年5月20日
祝贺您度过了Speed Week。在上周，Cloudflare已经：描述了我们的全球网络如何加快互联网速度；推出了HTTP / 2优先级排序模型，该模型将改善所有浏览器上的网络体验；启动了一项图像调整服务，该服务将为每个设备提供最佳图像；...
2019年5月16日
今天，我们很高兴在此推出并行流加速技术，这是一种减少人们使用Stream Delivery时网络上实时视频的端到端延迟的新技术。让我们来深入探讨一下实时流延迟，为什么它很重要，以及人们做了什么来改善它。...
2019年5月14日
HTTP/2承诺了一个更快的网络，而Cloudflare很久以前就为我们所有的客户推出了HTTP/2访问。但是HTTP/2的一个特性——优先级，并没有达到预期的效果。问题不在于它从根本上被破坏了，而在于浏览器实现它的方式。...
2019年5月13日
欢迎来到速度周！本周的每一天，我们都将讨论Cloudflare正在做的让每个人都能更快地上网的一些事情。 Cloudflare在75个国家的180个城市（直至19年9月11日，这一数字已经增长为90多个国家的193个城市）建立了庞大的数据中心网络。人们想到Cloudflare的一个点就是，它是一个全球系统，可以安全快速且可靠地将数据从地球上的任意点A传到任意点B。...