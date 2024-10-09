今天，我们将增强对 Brotli 压缩的支持，支持对 Web 内容进行端到端的 Brotli 压缩。压缩在传输过程中减少字节方面发挥着重要作用，以确保更快的下载速度和丝滑顺畅的浏览体验 ...

将域转移到一家新的注册服务机构不是一项日常事务，此流程中的任何一个步骤出错，都可能导致停机和服务中断。我们建立了一份域转移检查清单，助您快速安全地将域转移到 Cloudflare ...

Cloudflare 宣布将推出 Digital Experience Monitoring (DEX) 测试版，这款 Zero Trust 产品旨在提高 IT 和网络团队对最终用户连接和性能问题的可见性。DEX 让管理员能够监测其 WARP 部署，并创建预定义的应用程序测试。它的功能包括实时团队和设备分析、服务器和路由跟踪测试、合成应用程序监测，以及设备状态，实时了解 WARP 部署情况。 ...

在这篇博客中，我们将讨论为什么端对端性能是最重要的、为什么代理延迟和解密延迟 SLA 等其他方法不足以进行性能评估，以及您如何能够像我们一样衡量您的 Zero Trust 性能 ...