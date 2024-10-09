使用 Security Center 保护未受保护的资产：供 CISO 快速查看
2024-03-05
今天，我们很高兴地宣布将在 Security Center 中推出一组新增功能，直接解决一个常见难题：如何确保在基础设施中全面部署。准确了解从何处以及以何种方式优化安全态势...继续阅读 »
2024-03-05
今天，我们很高兴地宣布将在 Security Center 中推出一组新增功能，直接解决一个常见难题：如何确保在基础设施中全面部署。准确了解从何处以及以何种方式优化安全态势...继续阅读 »
2023-10-26
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...
2023年1月10日
在第四季度，Cloudflare 缓解了数百万次 DDoS 攻击。攻击持续时间增加，大规模攻击激增，勒索 DDoS 攻击持续存在。旅游和会展行业受到最多攻击，到中国互联网资产的流量中 90% 为 L3/4 DDoS 攻击。欢迎阅读最新报告以了解详情...
2022年10月12日
在第三季度，DDoS 攻击增加了 111%，而且多 Tb 级规模的 DDoS 攻击日益频繁，Cloudflare 自动缓解了针对 Minecraft 服务器的一次 2.5 Tbps 攻击。欢迎阅读我们的 2022 年第三季度 DDoS 报告以了解更多...
2020年5月26日
许多人被迫居家办公，消费者 ISP 的负载随之变重。您可能会问自己：我的 ISP 在流量变大时表现如何？今天，我们向普通大众推出 speed.cloudflare.com，为您提供富有意义的见解来帮助您准确了解网络运行情况。...