2023 年第三季度 DDoS 威胁报告
2023-10-26
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...继续阅读 »
2023-10-26
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...继续阅读 »
2023-09-04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
2022-12-30
那么在 2022 年进行的所有这些工作组会议、规范文件和附带活动中发生了什么事情呢？Web 协议的实施者和部署者在做什么？接下来会发生什么呢...
2019-05-22
我的团队：Cloudflare PROTOCOLS（协议）团队负责终止Cloudflare网络边缘的HTTP流量。我们处理与以下内容相关的特性：TCP、QUIC、TLS和安全证书管理、HTTP/1和HTTP/2。在第一季度，我们负责实现Cloudflare在速度周期间发布的增强型HTTP/2优先级产品。...
2019-05-20
祝贺您度过了Speed Week。在上周，Cloudflare已经：描述了我们的全球网络如何加快互联网速度；推出了HTTP / 2优先级排序模型，该模型将改善所有浏览器上的网络体验；启动了一项图像调整服务，该服务将为每个设备提供最佳图像；...
2019年5月14日
HTTP/2承诺了一个更快的网络，而Cloudflare很久以前就为我们所有的客户推出了HTTP/2访问。但是HTTP/2的一个特性——优先级，并没有达到预期的效果。问题不在于它从根本上被破坏了，而在于浏览器实现它的方式。...