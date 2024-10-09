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2019年5月14日

更好的HTTP/2优先级以实现更快的网络

HTTP/2承诺了一个更快的网络，而Cloudflare很久以前就为我们所有的客户推出了HTTP/2访问。但是HTTP/2的一个特性——优先级，并没有达到预期的效果。问题不在于它从根本上被破坏了，而在于浏览器实现它的方式。 ...