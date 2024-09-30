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又一个生日周完美落幕

2024-09-30

2 分钟阅读时间
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2024 年 Cloudflare 迎来第 14 个生日。每年的生日周，我们都会发布各种重大公告和创新产品，所有这些都是为了回馈我们的客户和更广泛的互联网社区。生日周已成为 Cloudflare 及其文化中的一个光荣传统，不仅是为了忠于我们的使命，更是为了与客户始终保持紧密联系。我们在年初就开始为这一周的庆祝活动进行策划，并邀请 Cloudflare 的每个人参与其中。 

在生日周的几个月前，我们邀请各个团队就公告内容提交想法。我们收到了大量意见，从有关实施新标准的提案到为开发人员创造新产品的想法。我们面临的最大挑战是在短短一周时间内安排如此丰富的内容——还有大量构建工作要做呢。幸好我们每年都有生日可以庆祝，但明年的生日周活动我们可能需要多加一天了。

如果您错过了，这里是我们在 2024 年生日周期间宣布的所有内容：

周一

目标 简介
开始审计和控制访问您的内容的 AI 模型 了解哪些 AI 相关机器人和爬网程序可以访问您的网站，以及您选择允许它们获取哪些内容。
使用批量 DNS 记录更新功能，提高区域管理效率 使用 Cloudflare 管理 DNS 的客户可以批量创建记录、对大量记录启用代理、更新大量记录以同时指向一个新目标，甚至删除所有记录。
推出 Ephemeral ID：一款检测欺诈的新工具 使用 Ephemeral ID 进一步提升安全性，这一新功能可生成唯一的短暂 ID，不依赖于任何网络级信息。

周二

目标 简介
Cloudflare 合作伙伴为家庭提供更安全的浏览体验 互联网服务、网络和硬件设备提供商可以注册并与 Cloudflare 携手合作，为家庭提供更安全的浏览体验。
Cloudflare 让互联网更安全：免费威胁情报、分析和新型威胁检测。 免费威胁情报、分析、新威胁检测等。
自动生成 Cloudflare 的 Terraform 提供者 OpenAPI 模式生态系统的最后几个组成部分现可自动生成—— Terraform 提供者和 API 参考文档。
Cloudflare 通过审核 WhatsApp 的密钥透明度，来帮助验证端到端加密消息的安全性 Cloudflare 审核 WhatsApp 的密钥透明度，以帮助验证端到端加密消息的安全性。

周三

目标 简介
隆重推出 Speed Brain：帮助 Web 页面加载速度加快 45% Speed Brain 是我们在速度上的最新飞跃，它使用 Speculation Rules API为用户的下一次可能导航预取内容——在用户导航到网页之前下载，使页面加载速度加快 45%。
Instant Purge：在 150 毫秒内使缓存内容无效 Instant Purge 可在 150 ms 内使缓存内容失效，在按照标记、主机名和前缀进行缓存清除时的全球延迟达到业内最快水平。
采用新标准，提高互联网速度和私密性 Zstandard 压缩、Encrypted Client Hello 以及更多速度和隐私功能全部免费发布。
TURN 服务器与 Anycast 功能：使对等互连在全球范围内发挥作用 从今天开始， Cloudflare Calls 的 TURN 服务现已向所有 Cloudflare 帐户开放。
Cloudflare 第 12 代服务器：性能提高 145%，效率提高 63% 下一代服务器专注于卓越的性能和安全性，增强对人工智能/机器学习工作负载的支持，并在能效方面取得显著进展。

周四

目标 简而言之……
Startup Program 重装上阵：在 Cloudflare上构建并增长，可获高达 25 万美元积分 现在，符合条件的初创公司可申请高达 25 万美元的积分额度，以使用 Cloudflare 的开发人员平台进行构建。
Cloudflare 更大、更好、更快的 AI 平台 AI Gateway 拥有更强大的 GPU，扩展的模型支持，增强的日志记录和评估，Vectorize 正式版具有更大索引规模和更快的查询速度。
Builder Day 2024：Workers 平台推出 18 项重大更新 持久、可查询的 Workers 日志、Node.js 兼容性正式发布、通过 OpenNext 改进的 Next.js 支持、适用于 Workers 的内置 CI/CD 、渐进式部署、Queues 和 R2 事件通知正式发布，等等——在 Cloudflare 上进行构建更容易、更快，而且更加实惠。
Workers KV 变得更快 深入剖析我们如何将 Workers KV 速度提高 3 倍。
每个 Durable Object 中的零延迟 SQLite 存储 将应用程序代码放入存储层，以便您的代码在数据存储的地方运行。
让 Workers AI 更快更高效：通过 KV 缓存压缩和预测解码实现性能优化 通过使用 KV 缓存压缩和预测解码等优化技术，我们在 Cloudflare Workers AI 平台上实现了大型语言模型(LLM)推理的极速运行。

周五

目标 简介
我们的容器平台已经投入生产。它拥有 GPU。这里是提前展示。 我们一直在开发一个新项目——一个在 Cloudflare 网络上运行容器的平台。我们已经在生产中使用它，用于 AI 推理等。
推进网络安全：作为 CISA 承诺的一部分，Cloudflare 实施新的漏洞赏金 VIP 计划 作为我们的 CISA 承诺的一部分，我们今年实施了新的漏洞悬赏 VIP 计划。
赋能构建者：推出 Dev Alliance 和 Workers Launchpad Cohort #4 免费或以优惠价格访问基本开发工具，并认识最新一批在 Cloudflare 上构建的优秀初创公司。
通过 Project Alexandria 扩大我们对开源项目的支持 扩大我们的开源计划，帮助项目拥有一个可持续和可扩展的未来，提供蓬勃发展所需的工具和保护。
网络趋势与自然语言：Cloudflare Radar 的全新 Data Explorer 和 AI 助手 一个基于 Web 的简单界面，用于构建更复杂的 API 查询，包括比较和过滤，并将结果可视化。
AI 无处不在：WAF 规则构建助手、Cloudflare Radar AI 洞察和更新的 AI 机器人保护 扩展我们的 AI 助手功能以帮助您构建新的 WAF 规则，为 Radar 增加了新的 AI 机器人和爬虫程序流量洞察，并增加了新的 AI 机器人拦截能力。
重申我们对免费的承诺 我们的 Free 计划将继续存在，本周发布的 15 项功能使 Free 计划变得更好，重申这一承诺。

还有一件事……

Cloudflare 为数百万客户及其数百万个域提供服务，覆盖全球几乎每个国家/地区。然而，作为一家全球性公司，支付环境可能很复杂，尤其是在北美以外的地区。虽然在美国网上购物时非常流行使用信用卡，但从全球的角度来看情况却不一样。 EMEA（欧洲、中东和非洲）、APAC（亚太地区） 和 LATAM（拉丁美洲和加勒比地区） 中有 60% 的消费者选择其他支付方式。例如，欧洲消费者通常选择 SEPA 直接借记（一种银行转账机制），而中国消费者则经常使用支付宝（一种数字钱包）。

Cloudflare 认为这一个满足客户需求的契机。今天，我们隆重宣布宣布扩展我们的支付体系，推出新支付方式 Stripe Link 封测。结账体验将更快捷、更顺畅，允许我们的自助客户使用 Link 保存的银行账户或信用卡进行支付。使用 Link 在任何商家存有付款信息的客户可以快速结账，而无需重新输入其付款信息。

我们正在努力扩展支付系统以支持全球客户使用的各种支付方式，以上是一些初步举措。我们将逐步推出新的支付方式，确保顺利整合，并在每个阶段收集客户反馈。

期待明年再见

以上就是 2024 年生日周的全部内容。然而， Cloudflare 创新永不止步。随着我们在未来一年推出更多产品和功能，以帮助建设更好的互联网，欢迎继续关注 Cloudflare 博客以获得最新消息。

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

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