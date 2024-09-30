2 分钟阅读时间

2024 年 Cloudflare 迎来第 14 个生日。每年的生日周，我们都会发布各种重大公告和创新产品，所有这些都是为了回馈我们的客户和更广泛的互联网社区。生日周已成为 Cloudflare 及其文化中的一个光荣传统，不仅是为了忠于我们的使命，更是为了与客户始终保持紧密联系。我们在年初就开始为这一周的庆祝活动进行策划，并邀请 Cloudflare 的每个人参与其中。

在生日周的几个月前，我们邀请各个团队就公告内容提交想法。我们收到了大量意见，从有关实施新标准的提案到为开发人员创造新产品的想法。我们面临的最大挑战是在短短一周时间内安排如此丰富的内容——还有大量构建工作要做呢。幸好我们每年都有生日可以庆祝，但明年的生日周活动我们可能需要多加一天了。

如果您错过了，这里是我们在 2024 年生日周期间宣布的所有内容：

周一

周二

周三

周四

周五

Cloudflare 为数百万客户及其数百万个域提供服务，覆盖全球几乎每个国家/地区。然而，作为一家全球性公司，支付环境可能很复杂，尤其是在北美以外的地区。虽然在美国网上购物时非常流行使用信用卡，但从全球的角度来看情况却不一样。 EMEA（欧洲、中东和非洲）、APAC（亚太地区） 和 LATAM（拉丁美洲和加勒比地区） 中有 60% 的消费者选择其他支付方式 。例如，欧洲消费者通常选择 SEPA 直接借记（一种银行转账机制），而中国消费者则经常使用支付宝（一种数字钱包）。

Cloudflare 认为这一个满足客户需求的契机。今天，我们隆重宣布宣布扩展我们的支付体系，推出新支付方式 Stripe Link 封测。结账体验将更快捷、更顺畅，允许我们的自助客户使用 Link 保存的银行账户或信用卡进行支付。使用 Link 在任何商家存有付款信息的客户可以快速结账，而无需重新输入其付款信息。

我们正在努力扩展支付系统以支持全球客户使用的各种支付方式，以上是一些初步举措。我们将逐步推出新的支付方式，确保顺利整合，并在每个阶段收集客户反馈。

期待明年再见