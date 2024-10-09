Jon Levine

利用 Cloudflare 数据本地化套件，驾驭不断变化的数据本地化形势
2023-01-26
我们将继续扩展和改进我们的数据本地化套件，以帮助支持满足有数据本地化要求的客户...
2023-01-26
我们将继续扩展和改进我们的数据本地化套件，以帮助支持满足有数据本地化要求的客户...
2022-09-30
加入我们的公测，并开始收集任何有关使用 Cloudflare Workers 的遥测信息...
2021-12-14
2021 年 12 月 9 日，CVE-2021-44228这种零日漏洞利用在全球曝光。该漏洞会影响 Apache Log4j 实用工具。Cloudflare 立即更新了我们的 WAF，以帮助防御该漏洞，但我们建议客户尽快更新其系统...
2020-09-29
每个拥有网站的人都需要了解有关其网站的一些基本事实：人们在访问哪些页面？他们在哪里？还有哪些网站为我的网站带来了流量？...
2020-09-29
我们 Cloudflare 有许多人都痴迷于加快网站速度的方法。不过，提高性能的首要步骤是衡量性能。去年，我们推出了“浏览器洞察力”，，以帮助客户从最终用户的角度衡量网络性能。...
2019-05-16
今天，我们很高兴在此推出并行流加速技术，这是一种减少人们使用Stream Delivery时网络上实时视频的端到端延迟的新技术。让我们来深入探讨一下实时流延迟，为什么它很重要，以及人们做了什么来改善它。...