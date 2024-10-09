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宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析 ...

成为所有网络活动的单一控制面板始终是 Cloudflare 的目标之一。今天，我们要概述 Cloudflare 可观察性的未来愿景 ...

在 New Relic One 中关联堆栈中的 Cloudflare 日志，对监控和排除故障以保持服务安全、可靠非常有用。我们很高兴能与 New Relic 合作创造一个直接集成来提供这种可见性 ...