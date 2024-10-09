Log Explorer：在没有第三方存储的情况下监视安全事件
2024-03-08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024-03-08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024-03-04
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2022-11-18
了解 Cloudflare 如何使用我们自己的 Workers Analytics Engine 产品捕获有关我们自身产品的分析...
2022-03-18
成为所有网络活动的单一控制面板始终是 Cloudflare 的目标之一。今天，我们要概述 Cloudflare 可观察性的未来愿景...
2022-03-14
在 New Relic One 中关联堆栈中的 Cloudflare 日志，对监控和排除故障以保持服务安全、可靠非常有用。我们很高兴能与 New Relic 合作创造一个直接集成来提供这种可见性...
2022年3月14日
我们很高兴能宣布，Cloudflare 客户现能将其日志直接推送到 IBM Security QRadar SIEM。这一直接集成为 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客户节省了成本，加快了日志交付速度，因为不需要中间云存储...
2021年5月20日
Cloudflare 的 Analytics 仪表板为我们的客户 Pixel Federation 提供了许多用于调试和分析目的的有用信息。...
2021年3月19日
Cloudflare 的使命是帮助建立一个更好的互联网。自 2009 年以来，我们一直致力于这一领域，并正在取得进展——我们的平台保护并加速了大约 2500 万互联网财产的安全。...
2020年9月29日
每个拥有网站的人都需要了解有关其网站的一些基本事实：人们在访问哪些页面？他们在哪里？还有哪些网站为我的网站带来了流量？...
2020年9月29日
我们 Cloudflare 有许多人都痴迷于加快网站速度的方法。不过，提高性能的首要步骤是衡量性能。去年，我们推出了“浏览器洞察力”，，以帮助客户从最终用户的角度衡量网络性能。...
2019年9月27日
本周，我们通过推出各种新产品来庆祝Cloudflare的9岁生日，这些新产品支持着我们的使命：帮助建立一个更好的互联网。以下是我们庆祝2019年生日周的摘要。...
2019年9月24日
速度至关重要。我们知道，当你的网站或应用程序变得更快时，用户会有更好的体验，你会获得更多的转化率和更多的收益。在Cloudflare，我们整天都在纠结于速度和构建新功能，以尽可能地提高性能。...