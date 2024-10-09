Brian Batraski

隆重推出 Observatory 和 Smart Shield——洞悉全球访客视角，一键加速您的网站
2025-09-26
我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！...
Principal Product Manager
2025-09-26
我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！...
2023-09-08
我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！...
2022-08-02
今天，我们很高兴地宣布为我们的负载平衡器推出大家盼望已久的功能 – 加权池...
2021-10-01
互联网在最近五年发生了巨大变化，这已是老生常谈。分布式分类账、NFT 和跨平台元宇宙等新技术已风行一时。除非您经常与香港、旧金山和伦敦的 Web3 社区交流，这些技术对于一般开发人员而言门槛比较高...
2021-01-22
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 等候室上线！该服务将首先通过名为 Project Fair Shot 的新计划提供给指定客户，旨在解决因 COVID-19 疫苗接种需求爆增而造成预约登记网站瘫痪的问题。...