Brian Batraski

启动 Cloudflare 分布式 Web 网关封测：为所有人解锁 Web3 元宇宙和去中心化金融

2021-10-01

互联网在最近五年发生了巨大变化，这已是老生常谈。分布式分类账、NFT 和跨平台元宇宙等新技术已风行一时。除非您经常与香港、旧金山和伦敦的 Web3 社区交流，这些技术对于一般开发人员而言门槛比较高 ...