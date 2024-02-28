开源 Pingora ——我们用于构建可编程网络服务的 Rust 框架

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今天，我们隆重宣布开源 Pingora——我们一直用来构建网络服务的 Rust 框架，这些服务驱动着 Cloudflare 上的大部分流量。Pingora 是根据 Apache 许可证 2.0 版发布的。

正如我们在上一篇博客文章所述，Pingora 是一个 Rust 异步多线程框架，用于帮助我们构建 HTTP 代理服务。自我们上一篇博客文章以来，Pingora 已经在我们的全球网络中处理了近千万亿次互联网请求。

我们将 Pingora 开源，旨在帮助在我们自己的基础设施之外构建更好、更安全的互联网。我们希望为我们的客户、用户和其他人提供工具、想法和灵感，使用一个内存安全框架来构建自己的互联网基础设施。鉴于整个行业和美国政府日益意识到内存安全的重要性，拥有这样一个框架尤其重要。在这个共同目标下，我们与互联网安全研究组织 ISRG 的 Prossimo 项目合作，帮助推动 Pingora 在互联网最关键的基础设施中得到采用。

在上一篇博客文章中，我们讨论了构建 Pingora 的原因和方式。本期我们将讨论为什么以及如何使用 Pingora。

Pingora 不仅为代理、还为客户端和服务器提供构建块。除了这些组件，我们还提供一些实用库用于实现事件计数、错误处理和缓存等常见逻辑。

框架内容

Pingora 提供在 HTTP/1 和 HTTP/2、 TLS 或仅 TCP / UDP 之上构建服务的库和 API。作为代理，它支持 HTTP/1 和 HTTP/2 端到端、gRPC 和 websocket 代理。（HTTP/3 支持在路线图上）。它还提供可自定义的负载平衡和故障转移策略。在合规性和安全性方面，它同时支持常用的 OpenSSL 和 BoringSSL 库，两者均符合 FIPS 要求并支持后量子加密。

除了提供以上功能，Pingora 还提供过滤器和回调函数，让用户完全自定义服务应该如何处理、转换和转发请求。这些 API 对于 OpenResty 和 NGINX 用户来说应该很熟悉，因为许多 API 直观地映射到 OpenResty 的 “*_by_lua” 回调函数上。

在运行方面，Pingora 提供零停机优雅重启，以便在不丢失任何传入请求的情况下进行自身升级。Syslog、Prometheus、Sentry、OpenTelemetry 和其他必备的可观察性工具也可以轻松与 Pingora 集成。

谁可受益于 Pingora

对于如下情况，您应该考虑 Pingora：

**安全是您的首要考虑因素：**对于用 C/C++ 编写的服务而言，Pingora 是一种内存安全性更高的替代方案。虽然有些人可能会争论编程语言之间的内存安全问题，但根据我们的实践经验，我们发现自己犯下导致内存安全问题的编码错误的可能性要小得多。此外由于我们花在解决这些问题上的时间更少，我们在实施新功能时更有成效。

**您的服务对性能敏感：**Pingora 快速高效。正如我们在上一篇博客文章中所述，由于 Pingora 的多线程架构，我们节省了大量 CPU 和内存资源。就对系统成本和/或速度敏感的工作负载而言，时间和资源的节省可能非常引人注目。

**您的服务需要广泛的定制：**Pingora 代理框架提供的 API 是高度可编程的。对于希望构建自定义高级网关或负载平衡器的用户，Pingora 提供了强大但简单的实施方法。我们将在下一节中提供示例。

让我们构建一个负载平衡器

让我们通过构建一个简单的负载均衡器来探索 Pingora 的可编程 API。该负载均衡器将以轮询的方式在 https://1.1.1.1/ 和 https://1.0.0.1/ 之间选择上游。

首先让我们创建一个空白的 HTTP 代理。

任何实现 ProxyHttp 特征（类似于 C++ 或 Java 中接口的概念）的对象都是 HTTP 代理。那里唯一需要的方法是 upstream_peer() ，对于每个请求都会调用这个方法。这个函数应该返回一个 HttpPeer ，包含要连接的源 IP 以及连接方式。

pub struct LB(); #[async_trait] impl ProxyHttp for LB { async fn upstream_peer(...) -> Result<Box<HttpPeer>> { todo!() } }

接下来让我们实现轮询选择。Pingora 框架已经提供了 LoadBalancer ，其中包含常见的选择算法，例如轮询和哈希，所以让我们直接使用它。如果用例需要更复杂或定制化的服务器选择逻辑，用户可以在这个函数中自行实现。

由于我们要连接到 HTTPS 服务器，还需要设置 SNI。如果需要，证书、超时和其他连接选项也可以在 HttpPeer 对象中设置。

pub struct LB(Arc<LoadBalancer<RoundRobin>>); #[async_trait] impl ProxyHttp for LB { async fn upstream_peer(...) -> Result<Box<HttpPeer>> { let upstream = self.0 .select(b"", 256) // hash doesn't matter for round robin .unwrap(); // Set SNI to one.one.one.one let peer = Box::new(HttpPeer::new(upstream, true, "one.one.one.one".to_string())); Ok(peer) } }

最后，让我们将服务投入运行。在这个示例中，我们硬编码了源服务器的 IP 地址。在实际工作负载中，当调用 upstream_peer() 时或在后台中，也可以动态发现源服务器的 IP 地址。创建服务后，我们只需告诉 LB 服务监听 127.0.0.1:6188。最后，我们创建了一个 Pingora 服务器，该服务器将是运行负载平衡服务的进程。

让我们尝试一下：

fn main() { let mut upstreams = LoadBalancer::try_from_iter(["1.1.1.1:443", "1.0.0.1:443"]).unwrap(); let mut lb = pingora_proxy::http_proxy_service(&my_server.configuration, LB(upstreams)); lb.add_tcp("127.0.0.1:6188"); let mut my_server = Server::new(None).unwrap(); my_server.add_service(lb); my_server.run_forever(); }

我们可以看到代理正在工作，但源服务器以 403 拒绝我们。这是因为我们的服务只是简单地代理了 curl 设置的 Host 头部 127.0.0.1:6188，这让源服务器感到不悦。我们如何使代理修正这个问题？这可以简单地通过添加另一个名为 upstream_request_filter 的过滤器来完成。在连接到源服务器之后，发送任何 HTTP 请求之前，过滤器在每个请求上运行。我们可以在这个过滤器中添加、删除或更改 HTTP 请求头。

curl 127.0.0.1:6188 -svo /dev/null > GET / HTTP/1.1 > Host: 127.0.0.1:6188 > User-Agent: curl/7.88.1 > Accept: */* > < HTTP/1.1 403 Forbidden

我们再试一次：

async fn upstream_request_filter(…, upstream_request: &mut RequestHeader, …) -> Result<()> { upstream_request.insert_header("Host", "one.one.one.one") }

这次成功了！完整示例请参见此处。

curl 127.0.0.1:6188 -svo /dev/null < HTTP/1.1 200 OK

下面是一个非常简单的图示，展示在本示例中请求如何通过回调和过滤器流动。Pingora 代理框架目前提供了更多的过滤器和回调，可以在请求的不同阶段允许用户修改、拒绝、路由和/或记录请求（和响应）。

在幕后，Pingora 代理框架负责连接池、TLS 握手、读取、写入、解析请求和其他常见代理任务，以便用户可以专注于对他们重要的逻辑。

Pingora 是一个库和工具集，而不是可执行二进制文件。换句话说，Pingora 是驱动汽车的引擎，而不是汽车本身。虽然 Pingora 已经生产就绪，可供业界使用，但我们理解很多人希望有一种一揽子、即插即用的 Web 服务，具备低代码或无代码配置选项。我们与 ISRG 合作的重点将是在 Pingora 之上构建这样的应用，以扩大 Pingora 的影响力。请继续关注该项目的后续公告。

其他需要牢记的注意事项：

**目前，API 的稳定性不能保证。**尽管我们会尽量减少进行破坏性更改的频率，但在库的演变过程中，特别是在 1.0 版本前，我们仍保留添加、删除或更改请求和响应过滤器等组件的权利。

**对非 Unix 操作系统的支持目前不在路线图中。**尽管我们目前没有支持这些系统的计划，但未来情况可能会发生变化。

如何贡献

欢迎在我们的 GitHub 问题跟踪器中提出错误报告、文档问题或功能请求。在提交拉取请求之前，我们强烈建议您先阅读我们的贡献指南 。

总结

本篇博客文章中，我们宣布了 Pingora 框架的开源。我们展示了互联网实体和基础设施可受益于 Pingora 的安全性、性能和可定制性。我们还展示了 Pingora 的易用性和可定制性。

无论您是在构建生产 Web 服务，还是试验网络技术，我们都希望您能在 Pingora 中找到价值。这是一段漫长的旅程，但与开源社区分享这个项目从一开始就是一个目标。我们希望感谢 Rust 社区，因为 Pingora 是使用许多优秀的开源 Rust 包构建的。迁移到内存安全的互联网似乎是一个不可能的旅程，但我们希望您加入我们的行列。