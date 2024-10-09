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Cloudflare Zero Trust

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2022년 9월 29일

Cloudflare가 피싱을 방지하기 위해 FIDO2 및 Zero Trust로 하드웨어 키를 구현하는 방법

FIDO2 탑재 YubiKey 같은 피싱 차단 이중 요소를 도입하는 것이 피싱 공격을 방지하기 위해 최우선으로 해야 할 일입니다. Cloudflare는 2021년 2월 이후 유일하게 피싱 차단 이중 요소를 사용하고 있으며, 이는 피싱 차단을 달성하기 위한 조치가 되었습니다...

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Cloudflare Zero Trust

2022년 3월 25일

말도 안 되게 사용하기 쉬운 터널

오늘, Zero Trust 대시보드에서 직접 터널과 해당 구성을 원격으로 생성, 배포 및 관리할 수 있는 새로운 솔루션의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 15분 이내에 직원에게 Zero Trust 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다...

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2022년 3월 18일

Cloudflare One을 사용해서 IoT 장치 보호

그래서 자체적으로 질문을 제기했습니다. 생산 시스템과 동일한 네트워크에서도 IoT 장치 자체를 보호하기 위해 자체 제품을 사용하여 안전하지 않은 것으로 악명 높은 이러한 장치의 손상을 격리할 수 있을까? Cloudflare One을 사용할 경우 그 대답은 '그렇다'입니다...

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