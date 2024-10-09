Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지. ...

이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다. ...

Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다. ...

이제 관리자는 Cloudflare One 정책에서 사용하는 모든 활성 사용자 세션과 관련 데이터를 쉽게 감사할 수 있습니다. 이를 통해 매우 세분화된 제어와 향상된 문제 해결 및 진단 유지의 이점을 모두 누릴 수 있습니다 ...