더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2025-08-26
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다....
2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2023-11-16
이제 관리자는 Cloudflare One 정책에서 사용하는 모든 활성 사용자 세션과 관련 데이터를 쉽게 감사할 수 있습니다. 이를 통해 매우 세분화된 제어와 향상된 문제 해결 및 진단 유지의 이점을 모두 누릴 수 있습니다...
2023-03-07
2023년 3월 20일, Zero Trust 대시보드 내비게이션의 외관이 새로워집니다...
2023년 2월 21일
Zero Trust 구현은 까다롭기도 하거니와 노력이 지지부진할 수 있습니다. 사이버 공격이 확대되는 가운데 Zero Trust 보안의 중요성이 커짐에 따라 최고 Zero Trust 책임자(CZTO) 제도를 도입해야 할 필요성도 커지고 있습니다...
2022년 9월 29일
FIDO2 탑재 YubiKey 같은 피싱 차단 이중 요소를 도입하는 것이 피싱 공격을 방지하기 위해 최우선으로 해야 할 일입니다. Cloudflare는 2021년 2월 이후 유일하게 피싱 차단 이중 요소를 사용하고 있으며, 이는 피싱 차단을 달성하기 위한 조치가 되었습니다...
2022년 9월 26일
함께, 더 훌륭하게: 5G 모바일 네트워크 및 Cloudflare 올인원 SASE 플랫폼...
2022년 6월 24일
Cloudflare One과 Zscaler Trust Exchang의 비교. 직접 읽어보고 확인하세요...
2022년 6월 24일
Cloudflare의 보안 팀에서 Zero Trust 컨트롤을 구현한 방법...
2022년 6월 24일
오늘, 관리자가 HTTP/3 트래픽에 Zero Trust 검사 정책을 적용할 수 있는 기능을 발표하게 되어 기쁩니다...
2022년 6월 20일
인라인 데이터 손실 방지 기능이 Cloudflare 플랫폼에 출시됩니다. 고객이 이 기능을 이용해 트래픽을 스캔하여 중요한 데이터를 식별하고 보호할 수 있습니다...
2022년 6월 20일
이제 피싱 캠페인 TTP, 시드 인프라, 위협 모델에 대한 Area 1의 방대한 데이터세트를 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 더불어 DNS, 이메일 또는 웹 트래픽 원점과 관련된 글로벌 인사이트와 통합합니다...
2022년 6월 20일
전통적인 SEG 아키텍처는 과거의 이메일 환경에 맞춰 설계되었습니다. 선제적인 클라우드 네이티브 이메일 보안으로 원활하게 전환할 방법을 알아보세요...
2022년 6월 19일
Zero Trust나 SASE를 고려하고 계십니까? Cloudflare One이 업계 내 최고의 성능을 갖추고 가장 완벽하게 제공되는 SASE 제품인 이유, 그리고 앞으로도 끊임없이 개선될 수밖에 없는 이유를 Cloudflare One Week에서 확인해보세요...
2022년 4월 26일
오늘부터 Cloudflare WARP 및 Cloudflare Tunnel 커넥터의 가상화 연결을 시작으로, Cloudflare Zero Trust를 통해 분리된 가상 사설망을 여러 개 구축할 수 있게 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다...
2022년 3월 29일
CVE-2022-1096은 웹 브라우저에 영향을 미치는 제로 데이 취약성 중 하나입니다. Cloudflare Zero Trust는 브라우저에서 제로 데이 공격의 위험을 완화하고 패치했습니다...
2022년 3월 25일
오늘, Zero Trust 대시보드에서 직접 터널과 해당 구성을 원격으로 생성, 배포 및 관리할 수 있는 새로운 솔루션의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 15분 이내에 직원에게 Zero Trust 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다...
2022년 3월 22일
SaaS 공급자는 이제 우리의 Access 제품을 통해 고객 도메인에서 상호 TLS 인증을 활성화할 수 있습니다...
2022년 3월 18일
그래서 자체적으로 질문을 제기했습니다. 생산 시스템과 동일한 네트워크에서도 IoT 장치 자체를 보호하기 위해 자체 제품을 사용하여 안전하지 않은 것으로 악명 높은 이러한 장치의 손상을 격리할 수 있을까? Cloudflare One을 사용할 경우 그 대답은 '그렇다'입니다...