Abe Carryl

말도 안 되게 사용하기 쉬운 터널

2022-03-25

오늘, Zero Trust 대시보드에서 직접 터널과 해당 구성을 원격으로 생성, 배포 및 관리할 수 있는 새로운 솔루션의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 15분 이내에 직원에게 Zero Trust 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다 ...