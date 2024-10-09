Abe Carryl

WARP Connector 소개: 무제한 연결로의 여정
2024-03-20
Zero Trust 관리자는 오늘부터 간소화된 무제한 연결을 제공하는 새로운 WARP Connector를 배포할 수 있습니다...
2024-03-20
Zero Trust 관리자는 오늘부터 간소화된 무제한 연결을 제공하는 새로운 WARP Connector를 배포할 수 있습니다...
2022-06-22
사설 네트워크 내에서 정확히 누가 어떤 부분에 액세스하는지 알 수 있으니 마음을 놓으십시오. 사설 네트워크 검색 소개...
2022-03-25
오늘, Zero Trust 대시보드에서 직접 터널과 해당 구성을 원격으로 생성, 배포 및 관리할 수 있는 새로운 솔루션의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 새로운 솔루션을 통해 고객은 15분 이내에 직원에게 Zero Trust 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다...
2021-08-16
Cloudflare for Teams를 통해 관리자는 Cloudflare Access를 이용해 사용자로 하여금 애플리케이션에 안전하게 액세스할 수 있도록 하고, Cloudflare Gateway를 이용해 사용자의 다양한 액세스를 명시적으로 차단할 수도 있습니다...