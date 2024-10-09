Alex Dunbrack

Cloudflare CASB로 ChatGPT, Claude, Gemini 보안 스캔하기
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...
San Francisco
Product manager @Cloudflare, previously co-founder @Vectrix, alum @Y Combinator
2025-08-26
Cloudflare CASB는 이제 ChatGPT, Claude, Gemini를 스캔하여 잘못된 구성, 민감한 데이터 노출, 규정 준수 문제를 확인하여 조직이 AI를 자신 있게 채택할 수 있도록 지원합니다. ...
2025-03-24
Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다....
2025-03-21
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2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2023-09-07
Cloudflare One에서 데이터 보호 제품군이 출시되었습니다.이 블로그에서는 SaaS 환경에서 데이터와 코드를 보호하기 위한 DLP 및 CASB 서비스의 새로운 기능을 미리 살펴보고, 지난 1년 동안 무엇을 만들어왔는지 살펴봅니다....
2023-01-12
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2023-01-11
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