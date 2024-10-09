Alex Dunbrack

Cloudflare One의 데이터 보호 제품군의 다음 단계

2023-09-07

Cloudflare One에서 데이터 보호 제품군이 출시되었습니다.이 블로그에서는 SaaS 환경에서 데이터와 코드를 보호하기 위한 DLP 및 CASB 서비스의 새로운 기능을 미리 살펴보고, 지난 1년 동안 무엇을 만들어왔는지 살펴봅니다. ...