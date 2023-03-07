새로운 Zero Trust 내비게이션이 곧 공개됩니다(그리고 여러분의 피드백이 필요합니다)

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Cloudflare가 Zero Trust 내비게이션을 업데이트하고 있습니다

2023년 3월 20일, Cloudflare는 Zero Trust 대시보드의 내비게이션을 업데이트 출시하여 Zero Trust 사용자 모두에게 전체적인 Cloudflare 경험을 더 원활하게 제공할 예정입니다. 이번 변화를 통해 애플리케이션 및 네트워크 서비스, 개발자 도구 등과 함께 더욱 쉽게 Zero Trust 조직을 관리할 수 있습니다.

곧 제공될 업데이트에는 세 가지 핵심 변경 사항이 포함됩니다.

더 빠른 내비게이션

다른 창을 열거나 URL을 입력하는 대신 클릭 한 번으로 Cloudflare 대시보드로 돌아갈 수 있습니다.

손쉬운 계정 전환

사이드바 상단에서 계정을 확인하고 전환합니다.

리소스 및 지원

내비게이션 바 상단에서 커뮤니티, 개발자 문서, 지원팀과 연결되는 유용한 링크를 확인할 수 있습니다.

Zero Trust 내비게이션을 업데이트하는 이유

2020년, Cloudflare의 인프라에서 호스팅되는 사이트가 필요하지 않은 첫 제품인 Gateway가 전역적으로 공개되었습니다. 다시 말해, Gateway에는 당시 대부분의 다른 Cloudflare 제품에서 의존하고 Access와 밀접하게 연계하여 사용했던 사이트별 모델의 제약이 없었습니다. 이렇게 새로운 모델 위에 처음부터 다시 설계하여 구축한 Cloudflare for Teams 대시보드는 하나의 제공 범위 아래에서 Teams 제품과 계정을 관리할 수 있도록 통합된 지정 홈으로 기능했습니다.

현재까지 Zero Trust는 기능과 접근성 양면에서 엄청나게 성장했습니다. 많은 고객이 Cloudflare One, Zero Trust 제품을 포함한 여러 Cloudflare 제품을 함께 사용하고 있습니다. Cloudflare의 홈은 성장하고 있습니다. 내비게이션을 변경하게 된 것도 빠르게 늘어나고 있는 Cloudflare의 자취를 포용할 수 있게 제공 범위를 넓히려는 활동입니다.

사용자 경험에 집중

Zero Trust 등 여러 가지 Cloudflare 제품을 사용하면서 곤란을 겪었던 고객이 많다는 점을 알고 있습니다. 고객의 의견은 중요합니다. Cloudflare에서 간편하고 즐거운 시간을 보내실 수 있도록 세계적 수준의 사용자 경험을 구축하는 데 투자하고 있습니다. Cloudflare의 사용자 경험 개선은 일관성, 상호 연결성, 발견 가능성의 세 가지 핵심 원칙에 기반합니다.

Cloudflare는 전체 Cloudflare 생태계에서 일관적이고 예측 가능한 사용자 경험을 제공하므로, 고객이 익숙한 일상 작업을 수행하고 있든, 새롭고 획기적인 제품과 기능을 알아보고 있든, 어떤 과정을 거치고 있는지 다시 떠올려야 할 필요가 없습니다.

그 외에는 무엇이 있을까요?

Cloudflare에서 마련한 개선 사항은 오늘 발표한 내비게이션 변경 이외에도 더 있습니다. 최근에 다음과 같은 최적화 작업을 확인하셨을 겁니다.

사용자 권한 부여 및 로딩 경험

로딩 화면이 반복되던 때를 기억하시나요? Zero Trust 계정이 (예를 들어) DNS를 관리하려고 로그인한 계정과 일치하지 않았던 때가 기억 나시나요? 이제는 그렇지 않습니다! 사용자 및 계정 권한 부여 경험을 더욱 스마트하고 빠르며 더욱 매끄럽게 만들었습니다.

새로운 테이블

데이터 및 정보를 대량으로 표현할 때 테이블은 필수 조건입니다. 테이블은 Cloudflare 전반에서 자주 쓰이는 UI 요소인데, 이제 Zero Trust에도 다른 제품과 기능을 관리할 때 보이는 것과 같은 테이블 UI가 사용됩니다.

UI 일관성

전반적인 Cloudflare 환경과 Zero Trust 대시보드가 비슷하게 보이도록 색상 체계와 페이지 배치를 약간 바꾸었습니다. 이제는 Zero Trust로 이동할 때 하나의 Cloudflare 제공 범위 내의 서비스를 이어서 사용하고 있다는 느낌을 받으실 겁니다.

고객 여러분과 마찬가지로, Cloudflare도 역시 이러한 개선 사항이 마음에 듭니다! 앞서 언급한 변경 사항과 더불어 앞으로 제공될 내비게이션 개선 및 페이지 개선도 마음에 드셨으면 좋겠습니다.

오늘 다룬 사용자 경험 변경 사항은 더욱 일관되고 매끄럽고 사용자 친화적인 인터페이스를 마련해 Cloudflare에서의 작업을 최대한 쉽고 효율적으로 만드는 데 도움을 줍니다. 언제나 추가로 개선할 여지가 있다는 점은 잘 알고 있습니다(이미 대규모의 개선 사항 몇 가지를 파악해 두었습니다!).

가장 심각한 고객 문제를 해결할 수 있도록 의견을 듣고 싶습니다. 짧은 설문을 작성하여 앞으로 확인하고 싶고 가장 시급한 사용자 경험 개선 사항을 공유해 주세요.