Cloudflare와 함께하는 더욱 안전한 인터넷: 무료 위협 인텔리전스, 분석 및 새로운 위협 감지
2024-09-24
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....계속 읽기 »
2024-09-24
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....계속 읽기 »
2023-03-13
오늘부터 Cloudflare의 클라이언트측 보안 솔루션인 Page Shield를 사용하여 검증되고 안전한 JavaScript만 사용자의 브라우저에서 실행되도록 만들 수 있습니다. Page Shield 정책을 통해 원하지 않는 JavaScript를 중지하고 최종 사용자 데이터를 안전하게 보호하세요...
2022-09-06
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...
2021-03-25
오늘, 최종 사용자 브라우저에서의 공격을 감지하는 데 이용할 수 있는 클라이언트측 보안 제품인 Page Shield를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다...