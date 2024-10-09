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Cloudflare 블로그

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Speed Week

Digital Experience Monitoring을 사용하여 최종 사용자 연결 및 성능을 파악하세요. 지금 베타로 이용 가능합니다.

2023-06-22

Speed Week제품 뉴스Digital Experience Monitoring (KO)

Cloudflare가 최종 사용자 연결 및 성능 문제에 대한 IT 및 네트워크 팀의 가시성 개선을 위해 설계된 Zero Trust 제품, Digital Experience Monitoring(DEX)의 베타 출시를 발표합니다. 관리자는 DEX를 사용해 WARP 배포를 모니터링하고 사전 정의된 애플리케이션 테스트를 만들 수 있습니다. 라이브 팀 및 장치 분석, 서버 및 추적 경로 테스트, 가상 애플리케이션 모니터링, WARP 배포에 대한 실시간 인사이트를 나타낼 Fleet Status 기능이 포함됩니다....

Cloudflare에서 Zero Trust 성능을 생각하는 방식

2023-06-22

Speed Week

이 블로그에서는 엔드투엔드 성능을 가장 중요하게 살펴봐야 하는 이유, 프록시 대기 시간 및 해독된 대기 시간 SLA 등의 다른 방법이 성능 평가에 불충분한 이유, 저희처럼 Zero Trust 성능을 측정하는 방법에 관해 이야기해 보겠습니다...

Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브 덕분에 마이그레이션이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다

2023-06-21

Speed WeekMigration Hub (KO)Project Turpentine (KO)

오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다...

더 많은 게시물

2021년 9월 15일

이제 Cloudflare Images가 모든 고객에게 제공됩니다

오늘 모든 고객을 위해 Cloudflare Images가 출시됩니다. Images는 이미지를 저장하고, 크기 조정, 최적화 등을 제공하는 올인원 제품입니다. 모든 규모의 고객이 몇 분만에 확장 가능하며 비용 최적화된 이미지 파이프라인을 구축할 수 있도록 Cloudflare Images를 마련했습니다....

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