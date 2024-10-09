도메인을 새로운 등록 기관으로 이전하는 것은 일상적으로 하는 일이 아니며 절차의 어느 부분이라도 잘못 수행하면 가동 중지와 중단으로 이어질 수 있습니다. Cloudflare는 도메인 이전 체크리스트를 만들어 도메인을 Cloudflare로 빠르고 안전하게 이전하도록 지원했습니다 ...

Cloudflare가 최종 사용자 연결 및 성능 문제에 대한 IT 및 네트워크 팀의 가시성 개선을 위해 설계된 Zero Trust 제품, Digital Experience Monitoring(DEX)의 베타 출시를 발표합니다. 관리자는 DEX를 사용해 WARP 배포를 모니터링하고 사전 정의된 애플리케이션 테스트를 만들 수 있습니다. 라이브 팀 및 장치 분석, 서버 및 추적 경로 테스트, 가상 애플리케이션 모니터링, WARP 배포에 대한 실시간 인사이트를 나타낼 Fleet Status 기능이 포함됩니다. ...

이 블로그에서는 엔드투엔드 성능을 가장 중요하게 살펴봐야 하는 이유, 프록시 대기 시간 및 해독된 대기 시간 SLA 등의 다른 방법이 성능 평가에 불충분한 이유, 저희처럼 Zero Trust 성능을 측정하는 방법에 관해 이야기해 보겠습니다 ...

Cloudflare는 모든 중 공급자 가장 많은 테스트 시나리오의 42%에서 가장 빠른 보안 웹 게이트웨이입니다. Cloudflare는 ZTNA의 경우 Zscaler보다 46%, Netskope보다 56%, Palo Alto보다 10% 더 빠르며, RBI 시나리오의 경우 Zscaler보다 64% 더 빠릅니다 ...

오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다 ...