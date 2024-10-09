복잡한 구성을 단순화하는 Cloudflare의 AI 에이전트, Cloudy 소개
2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....계속 읽기 »
2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....계속 읽기 »
2023-10-31
오늘 인터넷 자산 트래픽 패턴의 예상치 못한 변화를 사전에 알려주는 트래픽 이상 알림 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...
2023-10-18
네트워크 엔지니어가 DDoS 공격을 분석하거나 기타 비정상적인 트래픽 문제를 해결할 때는 네트워크 트래픽에 대한 더 나은 가시성이 필요한 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare에서는 고객에게 네트워크 전반의 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공하는 네트워크 흐름 모니터링 제품을 제공합니다...