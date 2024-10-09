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Cloudflare 블로그

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Magic WAN

Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 통해 기업이 Cloudflare에 연결하는 방법 간소화하기

2024-03-06

Security WeekNetwork Interconnect (KO)제품 뉴스Magic TransitMagic WAN애플리케이션 서비스

Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...

네트워크 흐름 모니터링은 GA로, 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공합니다

2023-10-18

Magic Network Monitoring네트워크 서비스Magic TransitMagic WAN제품 뉴스

네트워크 엔지니어가 DDoS 공격을 분석하거나 기타 비정상적인 트래픽 문제를 해결할 때는 네트워크 트래픽에 대한 더 나은 가시성이 필요한 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare에서는 고객에게 네트워크 전반의 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공하는 네트워크 흐름 모니터링 제품을 제공합니다...