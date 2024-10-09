퍼블릭 클라우드의 보안, 연결, 관리를 간소화하는 Magic Cloud Networking
2024-03-06
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...계속 읽기 »
2024-03-06
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...계속 읽기 »
2024-03-06
Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...
2024-02-07
오늘, 단일 벤더 SASE 아키텍처의 약속을 더욱 강화하는 SASE 플랫폼인 Cloudflare One에 대한 일련의 업데이트를 발표합니다...
2023-10-18
네트워크 엔지니어가 DDoS 공격을 분석하거나 기타 비정상적인 트래픽 문제를 해결할 때는 네트워크 트래픽에 대한 더 나은 가시성이 필요한 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare에서는 고객에게 네트워크 전반의 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공하는 네트워크 흐름 모니터링 제품을 제공합니다...
2023-10-03
기존 네트워크 하드웨어와 Cloudflare 네트워크 사이의 접착제 역할을 하는 Magic WAN Connector의 일반 제공을 발표합니다...