Security Week 2025: 검토 중

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이번 Security Week에서도 Cloudflare와 함께해 주셔서 감사합니다. 인터넷을 더욱 안전하게 만들고 새롭게 등장하는 위협에 대응하기 위해 노력하는 Cloudflare의 팀의 노력에 대해 큰 자부심을 느낍니다. Cloudflare CISO인 Grant Bourzikas가 이번 주 시작 게시물 에서 언급한 바와 같이, 보안팀은 벤더 확산, “AI 붐”, 점점 확장되는 보호 대상 영역으로 인해 급격히 복잡해지는 환경에 직면해 있습니다.

Cloudflare가 새로운 도전에 지속적으로 대응하기 위해 노력하는 가운데, Security Week와 같은 Innovation Week는 당사의 관점을 공유하고 더 넓은 인터넷 커뮤니티와 교류할 수 있는 소중한 기회를 제공합니다. Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 양자 슈퍼컴퓨터 시대에 대비해 인터넷을 보호하고, 무단 AI 스크래핑으로부터 콘텐츠 크리에이터의 생계를 지키며, 최신 인터넷 위협에 대한 인식을 높이고, 유출된 비밀번호의 재사용을 줄이는 새로운 방법을 모색하는 것이 Cloudflare가 추구하는 방향입니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 다수의 협력이 필요합니다. 소셜 미디어를 통해 의견을 나눠주시고, Cloudflare 오픈 소스 리포지토리 에 기여하며, 기술 파트너 프로그램 을 통해 기술 파트너사에 가장 중요한 문제에 대해 함께 고민해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Cloudflare에게 이것이야말로 가장 의미 있는 부분입니다.

이번 주 발표 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

더 안전한 인터넷 조성 지원

가장 많은 위협을 감지하는 네트워크의 위협 연구

AI 위협으로부터 모델 보안 강화 및 방어

보안 단순화

언제 어디서나 데이터 보안 유지

Cloudflare TV에서 최신 소식을 확인하세요

Security Week의 여러 훌륭한 발표 내용을 심층적으로 알아보려면 CFTV 세그먼트를 시청 하세요. Cloudflare 팀이 최신 업데이트에 대한 자세한 내용을 공유해 드립니다.

다음 Innovation Week에서 다시 만나요