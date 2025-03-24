Security Week 2025: 검토 중

이번 Security Week에서도 Cloudflare와 함께해 주셔서 감사합니다. 인터넷을 더욱 안전하게 만들고 새롭게 등장하는 위협에 대응하기 위해 노력하는 Cloudflare의 팀의 노력에 대해 큰 자부심을 느낍니다. Cloudflare CISO인 Grant Bourzikas가 이번 주 시작 게시물에서 언급한 바와 같이, 보안팀은 벤더 확산, “AI 붐”, 점점 확장되는 보호 대상 영역으로 인해 급격히 복잡해지는 환경에 직면해 있습니다.
Cloudflare가 새로운 도전에 지속적으로 대응하기 위해 노력하는 가운데, Security Week와 같은 Innovation Week는 당사의 관점을 공유하고 더 넓은 인터넷 커뮤니티와 교류할 수 있는 소중한 기회를 제공합니다. Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 양자 슈퍼컴퓨터 시대에 대비해 인터넷을 보호하고, 무단 AI 스크래핑으로부터 콘텐츠 크리에이터의 생계를 지키며, 최신 인터넷 위협에 대한 인식을 높이고, 유출된 비밀번호의 재사용을 줄이는 새로운 방법을 모색하는 것이 Cloudflare가 추구하는 방향입니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 다수의 협력이 필요합니다. 소셜 미디어를 통해 의견을 나눠주시고, Cloudflare 오픈 소스 리포지토리에 기여하며, 기술 파트너 프로그램을 통해 기술 파트너사에 가장 중요한 문제에 대해 함께 고민해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Cloudflare에게 이것이야말로 가장 의미 있는 부분입니다.
이번 주 발표 내용을 요약하면 다음과 같습니다.
가장 많은 위협을 감지하는 네트워크의 위협 연구
제목
발췌
Cloudforce One 위협 이벤트 플랫폼을 통해 위협 행위자 활동에 대한 향상된 컨텍스트 제공
새로운 저희 위협 이벤트 플랫폼으로 실시간 인사이트를 확보하세요. 이 도구를 사용하면 실행 가능한 인텔리전스를 통해 사이버 보안 방어를 강화하여 공격에 앞서 대응하고 중요 자산을 보호할 수 있습니다.
Cloudflare로 회사의 예측형 보안 상태를 관리할 수 있는 단일 플랫폼
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다.
Cloudflare에서는 Log Explorer 및 사용자 지정 대시보드를 통해 네이티브 모니터링 및 포렌식을 지원합니다
의심스럽거나 비정상적인 활동에 대한 중요한 지표를 고객이 모니터링할 수 있는 Zero Trust 데이터 세트 및 사용자 지정 대시보드에 대한 지원을 발표하게 되어 매우 기쁩니다.
새로운 Turnstile Analytics 소개: 방문자 트래픽, 봇 행동 패턴, 트래픽 이상, 공격 속성에 대한 인사이트를 확보합니다.
새로운 Turnstile Analytics 소개: 방문자 트래픽, 봇 행동 패턴, 트래픽 이상, 공격 속성에 대한 인사이트를 확보합니다.
새로운 DDoS, 자격 증명 유출, 봇 데이터 세트를 통해 Cloudflare Radar의 보안 인사이트 확장
Security Week 2025를 위해 Cloudflare에서는 몇 가지 새로운 DDoS 중심 그래프, 유출된 자격 증명 동향에 대한 새로운 인사이트, 새로운 봇 페이지를 Cloudflare Radar에 추가할 예정입니다.
Cloudflare TV에서 최신 소식을 확인하세요
Security Week의 여러 훌륭한 발표 내용을 심층적으로 알아보려면 CFTV 세그먼트를 시청하세요. Cloudflare 팀이 최신 업데이트에 대한 자세한 내용을 공유해 드립니다.
다음 Innovation Week에서 다시 만나요
Cloudflare Security Week 블로그를 읽어주셔서 감사드리며, 소셜 미디어를 통해 여러 주제에 대해 의견을 나눠주신 모든 분들께 감사의 말씀을 전합니다. 다음 Innovation Week인 Developer Week이 4월에 예정되어 있습니다. 그때 다시 만나 뵙기를 바랍니다!