David Tuber

Zero Trust 스포트라이트: Cloudflare가 가장 빠르다는 증거

2023-06-21

Cloudflare는 모든 중 공급자 가장 많은 테스트 시나리오의 42%에서 가장 빠른 보안 웹 게이트웨이입니다. Cloudflare는 ZTNA의 경우 Zscaler보다 46%, Netskope보다 56%, Palo Alto보다 10% 더 빠르며, RBI 시나리오의 경우 Zscaler보다 64% 더 빠릅니다 ...