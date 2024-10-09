David Tuber

2026년 2월 20일 Cloudflare 장애
2026-02-21
Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다....
2026-02-21
Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다....
2023-09-25
인터넷에서 발생할 수 있는 어떤 상황에서도 온라인 연결을 유지하도록 도와주는 Cloudflare 네트워크 팀의 가장 스마트한 멤버를 만나보세요....
2023-06-22
이 블로그에서는 엔드투엔드 성능을 가장 중요하게 살펴봐야 하는 이유, 프록시 대기 시간 및 해독된 대기 시간 SLA 등의 다른 방법이 성능 평가에 불충분한 이유, 저희처럼 Zero Trust 성능을 측정하는 방법에 관해 이야기해 보겠습니다...
2023-06-21
Cloudflare는 모든 중 공급자 가장 많은 테스트 시나리오의 42%에서 가장 빠른 보안 웹 게이트웨이입니다. Cloudflare는 ZTNA의 경우 Zscaler보다 46%, Netskope보다 56%, Palo Alto보다 10% 더 빠르며, RBI 시나리오의 경우 Zscaler보다 64% 더 빠릅니다...
2023-04-18
오늘부터는 네트워크 엔지니어가 아니어도 인터넷이 어떤 용도로 사용되는지 파악할 수 있습니다. Cloudflare에서 어떻게 이를 지원하고 있는지 알려드리겠습니다...
2023-01-09
Zero Trust 환경 제공 측면에서 Cloudflare는 Zscaler보다 38~55% 더 빠릅니다. 그 이유와 이 사실을 밝혀낸 방법을 살펴보죠...
2021-12-11
기업 네트워크를 구축하는 것은 어렵습니다. 당사는 IT 팀이 지사 건물 3층에 100Mbps의 용량을 추가하는 방법을 구상하는 것이 아니라 직원들의 행복과 생산성을 높이기...