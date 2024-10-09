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David Tuber

David Tuber

Seattle, WA

PM for Network and Availability

Cloudflare에서 Zero Trust 성능을 생각하는 방식

2023-06-22

Speed Week

이 블로그에서는 엔드투엔드 성능을 가장 중요하게 살펴봐야 하는 이유, 프록시 대기 시간 및 해독된 대기 시간 SLA 등의 다른 방법이 성능 평가에 불충분한 이유, 저희처럼 Zero Trust 성능을 측정하는 방법에 관해 이야기해 보겠습니다...