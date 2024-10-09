Daniele Molteni

API Shield 소개

2020-10-01

Cloudflare의 네트워크를 통과하는 요청은 초당 1800만 개 정도이고 그중 50%는 바로 API로 향하며 이 요청 중 대부분은 악의적인 요청으로 판단되어 차단됩니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 Cloudflare는 강력한 클라이언트 인증서 기반의 ID와 스키마 기반의 유효성 검사를 통해 API의 보안을 간소화하고 있습니다 ...