Daniele Molteni

Cloudflare, 2025년 Forrester 보고서에서 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 부문 리더로 선정
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....
London, UK
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....
2024-03-11
이 게시물에서는 Security Week 2024 기간 동안 발표한 블로그를 검토합니다...
2024-03-04
Cloudflare는 AI 시대에 LLM 모델과 사용자를 보호하는 최초의 공급자 중 하나입니다...
2024-03-04
피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다...
2023-08-04
이 보고서에서는 CISA에 따라 2022년에 가장 많이 악용된 취약성에 관한 Cloudflare의 데이터를 검토합니다...
2022-03-15
오늘, 사람의 개입 없이 악용되기 전에 바이패스 및 악의적 페이로드를 식별하기 위한 새로운 도구를 통해 관리 규칙 집합(OWASP, Cloudflare Managed 등)을 보완하게 되어 기쁩니다...
2022-03-15
현재 우리는 이 새로운 디자인의 WAF를 모두에게 선보일 예정입니다! 그를 위하여 Cloudflare WAF의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 안내해주는 설명서를 업데이트하고 있습니다...
2020-10-01
Cloudflare의 네트워크를 통과하는 요청은 초당 1800만 개 정도이고 그중 50%는 바로 API로 향하며 이 요청 중 대부분은 악의적인 요청으로 판단되어 차단됩니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 Cloudflare는 강력한 클라이언트 인증서 기반의 ID와 스키마 기반의 유효성 검사를 통해 API의 보안을 간소화하고 있습니다...