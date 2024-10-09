Cloudflare로 Cloudflare 보안 확보하기: Zero Trust를 향한 여정
2024-03-05
Cloudflare가 사용자 개인정보를 보호하면서 Zero Trust를 배포한 방법에 대해 자세히 알아보세요...계속 읽기 »
2024-03-05
Cloudflare가 사용자 개인정보를 보호하면서 Zero Trust를 배포한 방법에 대해 자세히 알아보세요...계속 읽기 »
2024-01-09
오늘, 2024 API 보안 및 관리 보고서를 발표합니다. 이 블로그에서는 2024년 API 보안 및 관리 보고서를 소개하며, 이 보고서의 보완 자료로 Dropbox가 고객을 보호하는 방법과 API 보안의 미래에 대한 의미를 자세히 설명합니다...
2023-03-15
오늘, API용 Cloudflare Sequence Analytics를 발표합니다. API Gateway 구독 고객은 Sequence Analytics를 사용하여 엔드포인트로 들어오는 요청 중에서 가장 중요한 API 요청 시퀀스를 확인할 수 있습니다...
2023-03-15
오늘, Cloudflare에서 모든 API Gateway 고객의 모든 API 엔드포인트를 자동으로 감지하고 API 스키마를 학습할 수 있게 되었음을 발표합니다...
2022-03-16
오늘 우리는 Cloudflare API Gateway를 발표합니다. 여러분의 기존 게이트웨이를 몇 분의 일의 비용으로 우리가 완벽하게 대체하게 됩니다...