Security Week 2025: 검토 중
2025-03-24
Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다....계속 읽기 »
2025-03-24
Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다....계속 읽기 »
2025-03-18
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...
2024-04-17
Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요...
2024-03-11
이 게시물에서는 Security Week 2024 기간 동안 발표한 블로그를 검토합니다...
2024년 3월 08일
Cloudflare Radar의 새로운 이메일 보안 섹션에서는 악성 이메일에서 발견된 위협, 스팸 및 악성 이메일의 출처, 이메일 남용을 방지하기 위해 설계된 기술 도입의 최신 동향에 대한 인사이트를 제공합니다...
2023년 8월 16일
2023년 피싱 위협 보고서는 12개월 동안의 이메일 보안 데이터를 기반으로 수백만 건의 악성 이메일, 브랜드 사칭 사례, ID 사기 및 기타 주요 공격 추세를 분석합니다...
2023년 3월 17일
Cloudflare에서는 Workers 플랫폼과 제품 스택을 이용해 새로운 서비스를 구축합니다. 전적으로 Cloudflare의 API를 기반으로 하여 새로운 DMARC 관리 솔루션을 어떻게 만들었는지 읽어보세요...
2023년 3월 14일
신뢰를 깨고 의심하지 않는 피해자를 속이기 위해 위협 행위자들은 압도적으로 화제성 있는 사건을 미끼로 사용합니다. 실리콘밸리뱅크에 관한 뉴스는 SVB를 미끼로 한 기회주의적 피싱 캠페인에 주의하고 경계를 늦추지 말아야 할 최근의 사건입니다...
2022년 9월 20일
Cloudflare는 2022년에 Area 1을 사용하기 시작했고, 2022년에는 이 회사를 인수했습니다. Area 1을 배포했을 때, 하룻밤 사이 사이버 공격의 90%를 기본적으로 차지하는 피싱이 더 이상 문제가 되지 않는 모습에 Cloudflare는 크게 감명 받았습니다. 그러나 Cloudflare는 피싱 공격을 방지하는 것보다 더 큰 목표를 두고 있습니다...
2022년 6월 20일
이제 피싱 캠페인 TTP, 시드 인프라, 위협 모델에 대한 Area 1의 방대한 데이터세트를 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 더불어 DNS, 이메일 또는 웹 트래픽 원점과 관련된 글로벌 인사이트와 통합합니다...
2022년 6월 20일
전통적인 SEG 아키텍처는 과거의 이메일 환경에 맞춰 설계되었습니다. 선제적인 클라우드 네이티브 이메일 보안으로 원활하게 전환할 방법을 알아보세요...