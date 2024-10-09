Security Week 2025가 공식적으로 마무리되었습니다. 이번 주 소식에는 Cloudflare AI에 대한 깊이 있는 분석, 통합 탐색 환경, AI 에이전트인 Cloudy의 소개가 포함되어 있습니다. ...

Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...

미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...

Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요 ...

이 게시물에서는 Security Week 2024 기간 동안 발표한 블로그를 검토합니다 ...