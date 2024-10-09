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2023년 3월 14일

정교한 사기꾼과 피싱 범죄자들이 실리콘밸리뱅크의 고객을 노리는 방법

신뢰를 깨고 의심하지 않는 피해자를 속이기 위해 위협 행위자들은 압도적으로 화제성 있는 사건을 미끼로 사용합니다. 실리콘밸리뱅크에 관한 뉴스는 SVB를 미끼로 한 기회주의적 피싱 캠페인에 주의하고 경계를 늦추지 말아야 할 최근의 사건입니다...

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2022년 9월 20일

Cloudflare Area 1 - 최고의 이메일 보안이 지속적으로 발전하는 방식

Cloudflare는 2022년에 Area 1을 사용하기 시작했고, 2022년에는 이 회사를 인수했습니다. Area 1을 배포했을 때, 하룻밤 사이 사이버 공격의 90%를 기본적으로 차지하는 피싱이 더 이상 문제가 되지 않는 모습에 Cloudflare는 크게 감명 받았습니다. 그러나 Cloudflare는 피싱 공격을 방지하는 것보다 더 큰 목표를 두고 있습니다...

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