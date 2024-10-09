Agent Lee 소개 - Cloudflare 스택의 새로운 인터페이스
2026-04-15
Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...계속 읽기 »
2026-04-15
Agent Lee는 대시보드 내 에이전트로, Cloudflare의 인터페이스를 수동 탭 전환에서 단일 프롬프트로 전환합니다. 샌드박스를 적용한 TypeScript를 사용하여 스택의 문제를 해결하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. ...계속 읽기 »
2026-01-30
단일 페이지 애플리케이션처럼 느낄 수 있는 기능으로 여러 Workers를 단일 도메인 아래에 배포하세요. 서비스 바인딩을 사용하여 여러 프로젝트로 URL 경로를 라우팅하는 방법을 살펴보겠습니다....
2023-08-03
오늘 Cloudflare Zero Trust와Datadog의 통합을 정식 출시하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다....
2023-04-06
Zone Holds를 사용하여 도메인, 하위 도메인, 사용자 정의 호스트 네임이 다른 계정에 실수로 추가되지 않도록 보호하세요. 기업 고객은 모두 기본적으로 사용할 수 있습니다...
2023-03-07
2023년 3월 20일, Zero Trust 대시보드 내비게이션의 외관이 새로워집니다...