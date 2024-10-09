보이지 않는 것을 드러내기: Cloudflare One으로 섀도우 AI를 제어하기 위한 가이드
2025-08-25
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요....계속 읽기 »
2025-08-25
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요....계속 읽기 »
2025-03-20
Cloudflare의 첫 번째 AI 에이전트 Cloudy는 Cloudflare 관리자가 복잡한 구성을 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다....
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...
2022-06-20
인라인 데이터 손실 방지 기능이 Cloudflare 플랫폼에 출시됩니다. 고객이 이 기능을 이용해 트래픽을 스캔하여 중요한 데이터를 식별하고 보호할 수 있습니다...