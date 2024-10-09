Annika Garbers

CIO Week와 기업 네트워크의 미래에 오신 것을 환영합니다

2021-12-05

최고 정보 책임자(CIO)의 세계는 변했습니다. 오늘날의 기업 네트워크는 5~10년 전과 환경이 전혀 다릅니다. 이러한 변화 때문에 가시성과 보안에 취약점이 생기고, 높은 비용과 운영상의 부담이 초래되며, 네트워크가 취약하고 불안정해졌습니다. ...