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Annika Garbers

Annika Garbers

Cloudflare로 전환하면 네트워크 탄소 배출량을 최대 96%까지 감축할 수 있습니다(그리고 SBTi)

2023-09-25

창립기념일 주간Emissions클라우드 연결성정책 및 법률

이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량을 최대 96%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다...

Zero Trust로의 연결

2022-03-18

Security WeekCloudflare Zero TrustZero Trust보안제품 뉴스

오늘 또 다른 퍼즐 조각을 발표하여 기존 네트워크 아키텍처에서 Zero Trust로의 여정에 있는 조직을 돕게 되어 기쁩니다. 여기에는 Magic IP 계층 터널(Anycast GRE, IPsec, 또는 CNI)에 연결된 모든 네트워크에 설치된 경량 로밍 에이전트(WARP)를 갖춘 사용자 장치의 트래픽을 라우팅하는 기능이 포함됩니다...

하드웨어 방화벽을 Cloudflare One으로 교체하세요

2021-12-06

CIO WeekCloudflare OneFirewallCloudflare Gateway보안Zero Trust

오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...