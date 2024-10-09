Annika Garbers

Magic WAN Connector 일반 제공 발표: 네트워크의 SASE 전환을 가장 쉽게 시작하는 방법
2023-10-03
기존 네트워크 하드웨어와 Cloudflare 네트워크 사이의 접착제 역할을 하는 Magic WAN Connector의 일반 제공을 발표합니다...
2023-10-03
기존 네트워크 하드웨어와 Cloudflare 네트워크 사이의 접착제 역할을 하는 Magic WAN Connector의 일반 제공을 발표합니다...
2023-09-25
이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량을 최대 96%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다...
2022-06-23
오늘, Cloudflare One 플랫폼의 추가 개선 내용을 발표합니다. 이번 개선으로 레거시 아키텍처에서 향후 Zero Trust 네트워크로 그 어느 때보다 더 쉽게 전환할 수 있게 됩니다...
2022-06-21
Cloudflare의 IDS 기능은 네트워크 트래픽(모든 IP 포트 또는 프로토콜) 전체에서 작동합니다. 고객을 대신해 Cloudflare에서 알리는 고객 IP로 향하는 트래픽이든, 고객에게 대여해 준 IP로 향하는 트래픽이든 관계없으며, 사설 네트워크에 전달되는 트래픽까지 곧 적용됩니다...
2022-06-19
Zero Trust나 SASE를 고려하고 계십니까? Cloudflare One이 업계 내 최고의 성능을 갖추고 가장 완벽하게 제공되는 SASE 제품인 이유, 그리고 앞으로도 끊임없이 개선될 수밖에 없는 이유를 Cloudflare One Week에서 확인해보세요...
2022-03-18
오늘 또 다른 퍼즐 조각을 발표하여 기존 네트워크 아키텍처에서 Zero Trust로의 여정에 있는 조직을 돕게 되어 기쁩니다. 여기에는 Magic IP 계층 터널(Anycast GRE, IPsec, 또는 CNI)에 연결된 모든 네트워크에 설치된 경량 로밍 에이전트(WARP)를 갖춘 사용자 장치의 트래픽을 라우팅하는 기능이 포함됩니다...
2021-12-06
오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...
2021-12-05
최고 정보 책임자(CIO)의 세계는 변했습니다. 오늘날의 기업 네트워크는 5~10년 전과 환경이 전혀 다릅니다. 이러한 변화 때문에 가시성과 보안에 취약점이 생기고, 높은 비용과 운영상의 부담이 초래되며, 네트워크가 취약하고 불안정해졌습니다....
2021-03-22
Magic WAN은 기업 전체 네트워크에 대해 비용 및 운영의 복잡성을 감소시키면서 안전한 고성능의 연결성과 라우팅을 제공합니다...