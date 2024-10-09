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퍼블릭 클라우드의 보안, 연결, 관리를 간소화하는 Magic Cloud Networking

2024-03-06

Security WeekNetworkAWSEC2 (KO)Google CloudMicrosoft Azure (KO)SASECloudflare OneMulti-Cloud (KO)Zero Trust제품 뉴스Magic WAN클라우드 연결성인수

클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...