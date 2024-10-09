케이블 절단, 폭풍, DNS: 2025년 4분기 인터넷 장애 현황
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....계속 읽기 »
2026-01-26
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2025-03-21
Cloudflare의 CASB를 사용하여 클라우드 스토리지 계정에 있는 중요한 데이터와 잘못된 구성을 통합, 스캔, 감지합니다....
2024-03-06
클라우드 네트워크를 시각화 및 자동화하여 고객이 퍼블릭 클라우드 환경에 쉽고 안전하며 원활한 연결을 지원하는 새로운 기능 세트인 Magic Cloud Networking을 소개합니다...