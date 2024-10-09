케이블 절단, 폭풍, DNS: 2025년 4분기 인터넷 장애 현황

2026-01-26

2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다. ...