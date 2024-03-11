Zero Trust (TW)

Magic Cloud Networking 簡化了公有雲端的安全、連線和管理
2024/03/06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...繼續閱讀 »
2024/03/06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...繼續閱讀 »
2024/02/07
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023/10/03
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023/09/12
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...
2023/09/07
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023年8月03日 下午1:00
今天，我們非常高興地宣佈 Cloudflare 與 Datadog Zero Trust 的整合全面推出...
2023年7月13日 下午1:00
Cloudflare One 現在支援 Data Loss Prevention 的精確資料匹配...
2023年6月21日 下午1:01
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2023年5月15日 下午1:00
透過 Cloudflare One，保護團隊的 AI 工具使用情形...
2023年3月07日 下午5:33
Zero Trust 儀表板導覽將於 2023 年 3 月 20 日進行外觀更新...
2023年2月03日 下午2:00
現在，管理員可以使用 Gateway 流量輸出原則來判定使用哪些輸出 IP 以及何時使用...
2023年1月13日 下午2:00
現在，Zero Trust 管理員可以使用人人皆知且喜愛的熟悉偵錯工具（例如 ping、traceroute 和 MTR）來測試與在 Tunnel 後方執行之私人網路目地的的連線...
2023年1月13日 下午2:00
使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust...
2023年1月12日 下午2:00
Cloudflare CASB 針對 Salesforce 和 Box 新增了兩種 SaaS 整合...
2023年1月12日 下午2:00
今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護...