500 Tbps 容量：16 年來持續擴展我們的全球網路
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2025-03-20
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...
2025-02-07
Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地...
2024-12-10
今天，AI 稽核儀表板進行了升級：您現在可以快速查看哪些 AI 服務遵守您的 robots.txt 原則，然後對不遵守的 AI 服務自動強制執行這些原則。 ...
2023年10月31日
今天，我們非常高興地宣佈推出流量異常通知，當網際網路內容的流量模式出現意外變化時，將會主動向您發出提醒...
2023年10月18日
在分析 DDoS 攻擊或解決其他流量異常問題時，網路工程師通常需要更好地瞭解網路流量。為了解決這個問題，Cloudflare 推出了一款網路流量監控產品，從而為客戶提供整個網路的端對端流量可見度...
2022年8月02日
今天，我們很高興地推出一個呼聲很高的負載平衡器功能——加權集區...