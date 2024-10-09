Cloudflare 與網際網路服務提供者和網路設備提供者合作，為數百萬個家庭提供更安全的瀏覽體驗

2024-09-24

Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。 ...